Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Einbringung des Haushaltes für das laufende Jahr ist einer der zentralen Tagesordnungspunkte bei der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch. Mit großen Überraschungen dürfte nicht zu rechnen sein. Wie schon in den vergangenen zwei Jahren schreibt die Stadt schwarze Zahlen, es wird weniger ausgegeben als eingenommen wird. Dabei hatte Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) angekündigt, dass die Stadt in diesem Jahr rund sieben Millionen Euro investieren will, ein Großteil des Geldes stammt aus Fördermitteln. Darüber hinaus hatten die Stadtverordneten im vergangenen Jahr beschlossen, Eltern bei den Kita-Gebühren deutlich zu entlasten. Das führt zu verringerten Einnahmen bei der Stadt. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus.