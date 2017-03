Ladendieb mit Haftbefehl

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) In einem Einkaufszentrum erwischten Detektive am Sonnabend gegen 9 Uhr einen Mann, wie er sich Waren in seine Tasche steckte und das Geschäft, ohne zu bezahlen, verließ. Mit Unterstützung von Polizeibeamten konnte der Tatverdächtige wenig später in der unmittelbaren Umgebung gestellt werden. Dabei kam heraus, dass dieser zuvor schon in weiteren Läden gestohlen und Betäubungsmittel dabei hatte. Gegen den 28-jährigen Polen lag außerdem ein Haftbefehl vor. Der dreiste Dieb wurde in die Justizvollzugsanstalt Cottbus gebracht.