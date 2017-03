Einbrüche in Wohnhäuser

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Buchholz (MOZ) Mit Schrecken stellten am Freitagabend Bewohner eines Einfamilienhauses in der Alten Petersdorfer Straße in Fürstenwalde fest, dass ein Fenster aufgehebelt wurde. Sämtliche Räume waren durchsucht worden und die unbekannten Tätern ließen auch etwas mitgehen. Es entstand ein Gesamtschaden von 300 Euro. Ebenfalls am Freitag drangen Diebe durch eine Terrassentür ins Innere eines Wohnhauses in Buchholz ein. Sie entwendeten Schmuck und ein Tablet. Dabei entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.