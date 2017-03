Vielerorts Parties zum Frauentag

artikel-ansicht/dg/0/

Steinhöfel/Briesen (MOZ) Frauen kämpfen seit Jahrhunderten für bessere Arbeitsbedingungen, gleichen Lohn für gleiche Arbeit und die Gleichstellung der Frau. In den umliegenden Dörfern und Gemeinden ist der Frauentag am 8. März meist Anlass für geselliges Beisammensein.

Im Hasenfelder Gemeindehaus können Frauen auf Einladung des Ortsvorstehers am Mittwoch, 14 Uhr, einige gemütliche Stunden mit Kaffee, Kuchen und Abendbrot verbringen. Ebenfalls am Mittwoch, 16 Uhr, steigt die erste Frauentagsparty im Vereinshaus Briesen, organisiert von der neu gegründeten Kulturgemeinschaft. Am Freitag, um 18 Uhr, lädt der Jacobsdorfer Karnevalsverein und das Waldcamp zu einer besonderen Frauentagsfeier unter dem Motto "Antidepression-Seminar" mit Männerballett ins JVC-Vereinshaus ein. Der Sportverein Beerfelde bietet am Sonnabend, 15 Uhr, für Frauen und Mädchen einen geselligen Nachmittag mit Gesprächen im Freizeitzentrum Barschpfuhl. Auch in Wilmersdorf wird ab 15 Uhr Frauentag gefeiert.