Unterhaltung und Zauberei

Storkow (MOZ) Im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche findet am Mittwoch in der Burg Storkow um 14 Uhr eine musikalisch-literarische Unterhaltung mit Giso Weißbach statt. Wer sich für den Abendtermin (18.30 Uhr) entscheidet, den erwartet eine Zaubershow mit Martin Kohlberg. Die 27. Brandenburgische Frauenwoche steht unter dem Motto "Frauen MACHT faire Chancen". Die Eintrittskarte kostet jeweils 10 Euro und ist in der Tourist-Information auf der Burg Storkow erhältlich (Tel. 033678 73108). In diesem Jahr werden erstmals Platzkarten verkauft.