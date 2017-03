Hackepeter und Grütze die Renner

artikel-ansicht/dg/0/

Altranft (MOZ) Für viele Altranfter stand am Wochenende sicher Grütze auf dem Speiseplan. Kein Wunder! Denn frisch zubereitet gab es die Spezialität beim 3. Schlachtefest in Altranft zu kaufen. Veranstalter war erneut der Altranfter Traditionsverein (ATV).

Kauf in der Nachbarschaft: Christa Lemke (l.) nutzt am Sonnabend beim 3. Schlachtefest des ATV in Altranft die Gelegenheit, frische Wurst zu moderaten Preisen kaufen. © Heike Jänicke

Punkt um 9 Uhr hatte sich bereits eine lange Schlange am Verkaufstresen auf dem Grundstück von Bruno Bürger, Am Anger 23, in Altranft gebildet. Frische Blut- und Leberwurst, Knacker, Sülze sowie Schmalzbrote und Leberwurstbrötchen lagen in der Frischetheke aus. Zum Probieren hatten die Frauen vom Altranfter Traditionsverein Häppchen vorbereitet. Doch zum Kosten waren die meisten nicht gekommen. Sie wussten, dass die Wurst schmeckt und griffen großzügig zu. Die Gelegenheit zum Einkauf in der Nachbarschaft hatte sich auch Christa Lemke (64) nicht nehmen lassen. Grütze und Hackepeter standen unter anderem auf der Liste. "Ich kaufe gleich für meinen Sohn mit ein", erzählte sie und ließ sich von Anita Marzini, sie ist die Schatzmeisterin beim ATV, und den anderen Mitgliedern des seit 16 Jahren bestehenden Vereins bedienen. Währenddessen bereiteten im Schlachthaus Klaus Werner (65), Jürgen Gertz (67) und Bruno Bürger (65) frisches Hackepeter zu - aus 42 Kilogramm Schweinefleisch.

Dass die Altranfter am Sonnabend aus dem Vollen schöpfen konnten, das bedurfte einer dreiwöchigen Vorbereitungszeit. "Wir haben drei Schweine mit einem Lebendgewicht von 230 Kilo geschlachtet", berichtete Bruno Bürger. Ein Schwein habe die Agrarprodukte e. G. Altreetz gesponsert, zwei habe der Verein gekauft.

Über den Ansturm freute sich Vereinsvorsitzender Bernd Neumann. "Das zeigt uns, dass die Leute nicht nur bei Aldi und Co. einkaufen, sondern auch gern frisch zubereitete Wurst haben wollen", so der 66-Jährige. Und das zu moderaten Preisen.

Zur Unterhaltung spielte Klaus Schluchter auf Gitarre und Mundharmonika.