Kruge (hei) Zum nunmehr zweiten Mal wird das Jugendorchester Bad Freienwalde ein Benefizkonzert zugunsten des Kulturhauses in Kruge geben. Das findet am 12. März um 15 Uhr statt.

Ursprünglich sollte dieses Konzert bereits am 8. Januar stattfinden, es musste aber abgesagt werden. Wer dafür bereits Karten erworben habe, könne diese für die Veranstaltung am 12. März verwenden. Darauf weist Karin Fritsche, Vorsitzende des Ausschusses für Bildung Kultur der Gemeinde Falkenberg, hin. Karten sind im Wert von 10 Euro im Lotto- und Zeitschriftengeschäft bei Bettina Weich in Falkenberg, beim Cateringservice Sieggrid Reuß und in der Kita Kruge erhältlich.

Dem unter Denkmalschutz stehenden Kulturhaus drohte noch Ende 2014 das Aus. Die Brandschutzauflagen waren nicht erfüllt. Inzwischen ist die Schließung längst vom Tisch. Ein von der Gemeinde finanziertes Brandschutzkonzept ist erstellt. Allerdings ist die Umsetzung der Maßnahmen mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Zirka 100 000 Euro sind dafür nötig. Den Betrag kann die Gemeinde Falkenberg nicht allein aufbringen. Deshalb ist eine Benefizaktion ins Leben gerufen und ein Spendenkonto bei der Stiftung Oderbruch eröffnet worden.