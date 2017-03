artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Am 16. April wird in der Türkei über die Verfassung und damit über die Macht des Präsidenten abgestimmt. Auch Hunderttausende Auslands-Türken sind stimmberechtigt. André Bochow sprach mit Gökay Sofuoglu, dem Vorsitzenden des Dachverbandes Türkische Gemeinde in Deutschland.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557165/

Am 16. April wird in der Türkei ein Verfassungsreferendum abgehalten, dessen Ausgang vielen als schicksalhaft für die Türkei gilt. Sehen Sie das Referendum auch so dramatisch?

Ja. Es geht um eine Richtungsentscheidung von größter Bedeutung. Letztlich wird die Frage entschieden, ob sich die Türkei den Weg zur Demokratie offen hält, oder ob sie sich auf Dauer für eine Autokratie entscheidet.

Aber ist dieTürkei nicht längst auf dem Weg in eine Diktatur und Erdogan will sich das nur noch bestätigen lassen?

Das stimmt leider auch. Erdogan selbst hat das so formuliert. Die Verfassung soll der realen Politik in der Türkei angepasst werden. Wenigstens das gilt es zu verhindern.

Ihr Dachverband ruft die 1,4 Millionen in Deutschland lebenden Türken zu einem „Nein“ auf. Sie wollen immerhinzahlreiche Veranstaltungen organisieren. Das wirkt recht eindrucksvoll. Aber wie groß ist der Einfluss der Türkischen Gemeinden wirklich?

Das lässt sich natürlich schwer beziffern. Aber wir haben immerhin 50 000 Mitglieder und der politische Einfluss unseres Verbandes ist groß. Das merken wir auch daran, dass wir, seitdem wir uns klar für ein „Nein“ beim Referendum ausgesprochen haben, sehr viele Zuschriften bekommen. Wir sind bekannt für unseren Kampf gegen Rassismus und Ausgrenzung. Und wir sehen unser Votum für das „Nein“ als Votum fürMenschenrechte und Freiheitsrechte in der Türkei. Diese Ansichten teilen mehr Deutschtürken als manchmal in der Öffentlichkeit sichtbar wird.

Aber die Funktionäre ihres Verbandes bekommen auch negative Reaktionen.

Ja, vor allem in den sozialen Netzwerken. Das muss man eben aushalten.

Insgesamt ist die Zahl der hiesigen türkischen Wähler überschaubar. Spielen die Deutschtürken überhaupt eine Rolle für den Ausgang des Referendums?

Sie spielen sogar eine große Rolle. Die Auslandsstimmen können wahlentscheidend sein. Denn die Umfragen zeigen, dass es einen sehr knappen Wahlausgang geben könnte.

Das sehen offenbar auch Politiker der Regierungspartei AKP so. Der türkische Justizminister wollte nach Deutschland kommen, der Wirtschaftsminister auch. Daraus wird nun nichts. Das und ein möglicherAuftritt Recep Erdogans werden leidenschaftlich diskutiert. Sie sind gegen parteipolitische Einflussnahme von türkischen Regierungspolitikern, aber auch gegen ein Verbot ihrer Auftritte – ist das nicht ein Widerspruch?

Nein, das ist kein Widerspruch. Wenn türkische Regierungsmitglieder nach Deutschland kommen, dann sollten sie für die Regierung sprechen und das gesamte türkische Volk vertreten. Sie sollen sich mit Amtskollegen treffen und keine Parteipropaganda betreiben. Kurzfristig sich als Privatperson zu Veranstaltungen anzumelden, ist kein guter Stil. Umgekehrt sollte die deutsche Regierung keine Einreiseverweigerung für türkische Regierungspolitiker aussprechen. Das würde die Stimmung nur anheizen.

Haben Sie Verständnis dafür, wenn Lokalpolitiker in Deutschland Veranstaltungen mittürkischen Ministern absagen?

Ich verstehe die Sorgen. Und es muss auch jeder Fall einzeln geprüft werden. Aber in der Praxis werden Erdogan und seine Leute aufmunitioniert. Jetzt heißt es, dass in Deutschland keine demokratischen Verhältnisse existieren. Das ist natürlich Unsinn. Trotzdem plädiere ich dafür, sorgsam abzuwägen, wann man solche Veranstaltungen absagt und wann nicht.

Rechnen Sie überhaupt noch mit einem Besuch Erdogans vor dem Referendum?

Schwer zu sagen. Aber es ist jetzt so viel darüber gesprochen worden, dass beides medial und emotional völlig überhöht wird – sowohl der Besuch als auch der Nichtbesuch.

Die türkische Community war nie homogen. Es gab schon immerpolitische und religiöse Differenzen. Aber jetzt scheint es eine wesentliche Spaltung zu geben – für oder gegen Erdogan.

Der Eindruck täuscht leider nicht. Die Erdogan-Anhänger schaffen in der aktuellen Situation eine Stimmung, der zufolge es nicht mehr um das Ja oder Nein zur Verfassungsänderung geht, sondern um ein Ja oder Nein zu Erdogan selbst. Wir aber sagen, es geht nicht um die Person des Präsidenten, sondern um das politische System in der Türkei, um das Zusammenleben dort und um den Platz des Landes in der internationalen Gemeinschaft. Aber an einer inhaltlichen Auseinandersetzung sind die AKP-Anhänger nicht interessiert.

Warumwollen Hunderttausende Türken, die im demokratischen Deutschland leben, dabei mithelfen, der Türkei die Demokratie zu nehmen?

Viele sehen vor allem die wirtschaftlichen Erfolge. Krankenhäuser, Brücken, Flughäfen, Autobahnen. Menschenrechtsfragen spielen für viele keine Rolle. Es ist sogar so, dass man die Bestrafung oder gar den Tod von Menschen, wie dem inhaftierten Journalisten Deniz Yücel fordert. Dieser Fanatismus ist furchtbar und ich verstehe ihn auch nicht.

Die in Deutschland lebenden Türken haben doch gar nichts von den Wirtschaftserfolgen in der Türkei.

Manche schon. Aber vor allem sind sie beeindruckt, wenn sie in die Türkei fahren und bei ihren Besuchen feststellen, dass sie nicht mehr drei Tage brauchen, um ihre Verwandten in Südostanatolien zu besuchen, sondern direkt auf einem Flugplatz in der Nähe landen.

Heißt das umgekehrt, dass bei einer wirtschaftlichen Flaute, für die ja derzeit einiges spricht, der Stern Erdogans sinkt?

So ist es. Deswegen hat man es ja so eilig, dass Verfassungsreferendum durchzubekommen.

Neben Deniz Yücelsitzen mindestens 150 andere Journalisten in türkischen Gefängnissen. Auch Politiker der oppositionellen HDP wurden verhaftet. Hatdie deutsche Regierung dazu zu lange geschwiegen?

Die deutsche Regierung war vor allem damit beschäftig, dass der Flüchtlings-Deal mit der Türkei abgeschlossen wird. Da wurden Menschenrechtsfragen einfach ausgeblendet. Angela Merkel hat sich von Erdogan abhängig gemacht. Das wurde leider auch bei Ihren Besuchen in der Türkei deutlich.

Man hat den Eindruck, dass viele Türken, auch hierzulande, ernsthaft von einer Erneuerung des Osmanischen Reiches träumen. Das steht doch aber im eklatanten Widerspruch zu dem, was der Begründer des modernen türkischen Staates, Kemal Atatürk, propagierte. Hat sich Atatürk geschichtlich erledigt?

Genau das wollen die Befürworter der sogenannten Präsidialverfassung. Sie sprechen von einer neuen Ära. Erdogan will kein zweiter Atatürk sein, sondern Erdogan I. Es ist in der Öffentlichkeit tatsächlich wieder von der Auferstehung des Osmanischen Geistes die Rede und von der Knechtschaft der Türken seit 94 Jahren, also seit der Gründung der modernen Türkei. Damit wird größenwahnsinniger Nationalismus geschürt. Das ist gefährlich.

Hat die Hinwendung auch vieler Deutschtürken zu solchen Ansichtendamit zu tun, dass sie sich nach wie vor oder sogar verstärkt ausgegrenzt fühlen?

Sicher. Das hängt auch damit zusammen, dass der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft lange erschwert war.

Hat sich an der Situation der türkischen Community seit der Flüchtlingskrise etwas geändert?

Der Rassismus hat eindeutig zugenommen. Ob jemand 50 Jahre hier lebt oder ob er gerade gekommen ist, spielt oftmals keine Rolle mehr.

Hierzulande ist die Ansicht weit verbreitet, dass die Integration der ersten türkischen Einwanderergeneration gescheitert ist. Ich vermute, dass Sie das bestreiten…

…Nein, das bestreite ich nicht grundsätzlich. Man darf aber nicht vergessen: Die erste Generation sollte sich ja gar nicht integrieren. So war das ursprünglich nicht gedacht. Die wurden als billige Arbeitskräfte geholt und sollten dann nach ein paar Jahren wieder gehen. Umgekehrt hat die erste Einwanderungsgeneration zu lange selbst an der Illusion festgehalten, eines Tages sowieso wieder in die Türkei zurückzukehren. Das haben andere besser gelöst. Etwa die Spanier. Die haben von Anfang an gesagt,solange wir hier sind, müssen wir die deutsche Sprache lernen. Entsprechend gering waren die Integrationsprobleme.

Was würden Sie als den größten Erfolg hinsichtlich der Integration der eingewanderten Türken bezeichnen?

Schauen Sie sich die wirtschaftliche Ebene an. Die vielen, von Türken geschaffenen Betriebe, die viele, viele Menschen beschäftigen und zum Bruttosozialprodukt Deutschlands eine Menge beitragen. Es ist auch schön, dass es Fußballer, Schauspieler oder Nachrichtensprecher gibt, die türkische Namen haben. Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass im öffentlichen Dienst und in den Kommunalverwaltungen migrantenstämmige Bürger eine noch viel zu geringe Rolle spielen.

Zurück zum Referendum- sollte Erdogan scheitern, was durchaus möglich erscheint – was passiert dann?

Erdogan spricht ständig davon,dass nun das Volk entscheidet. Er muss das Ergebnis auch dann akzeptieren, wenn es für ihn negativ ausgeht. Sonst isoliert er sich nicht nur in der Weltöffentlichkeit, sondern auch in der Türkei. Davon bin ich fest überzeugt.

Und wie lautet Ihre Prognose für das Referendum?

Erdogan verliert. Es wird mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen geben. Aber es wird knapp.

Gökay Sofuoglu, wurde am21. März 1962 in Kayseri in der Türkei geboren. Dort machte er auch sein Abitur. Seit1980 lebt Sofuoglu in Deutschland. Hier studierte Sozialpädagogik. Später arbeitete er als Sozialpädagoge in Kornwestheim und Stuttgart. Er ist seit Mai 2014 Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD). Die TGD ist ein Dachverband weltlich ausgerichteter türkischer Verbände, die sich als „Teil der Demokratie­und Menschenrechtsbewegung“ verstehen.Nach eigenen Angaben hat sie 50000 Mitglieder.