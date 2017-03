Talpa Dolgelinus vorgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Dolgelin (MOZ) Auch nach Aschermittwoch wird in Dolgelin noch Fasching gefeiert. Am Sonnabend hatte dazu der Männergesangsverein eingeladen.

Wie ein dem Denkmalschutz gerecht werdendes neues Dach für die Kirche ihres Dorfes aussehen müsste, erfuhren die Gäste der Faschingsveranstaltung vom durch den Abend führenden "Bauleiter" und Moderator Detlef Dreger. Es wäre aus Stroh, denn: "Geld besorgen ist sehr schwer, Bürokratie und Denkmalsschutz noch mehr."

Doch die Dolgeliner Karnevalisten bewiesen nicht nur Witz und Fantasie ihr Kirchdach betreffend: In einer "Kunstperformance" hatte der örtliche Künstler Paul (gespielt von Thomas Hartinger), wie Christo einst den Reichstag, einen fiktional neu gebauten Dolgeliner Kirchturm verhüllt. Gemeinsam mit Chorleiter Bernd Losinski wickelte er schließlich das "Bauwerk" unter begeisterten Zurufen des Publikums wieder aus. Zum Vorschein kam aber nicht ein gewöhnlicher Kirchturm - sondern ein rot weiß gestreifter Leuchtturm. Den könnten Segler in einem zukünftig in steigenden Wassern versinkendem Oderbruch gut zur Orientierung nutzen, so Detlef Dreger.

Ihr diesjähriges Faschingsfest hatten die Dolgeliner unter das Motto: "Baustelle" gestellt. Eine Steilvorlage für die Kabarettisten unter den Narren, die ihr mittlerweile zehntes Programm gestalteten. Den Fasching selbst organisieren die Dolgeliner bereits seit über drei Jahrzehnten. Das zeigten sie unter anderem bei einer fröhlichen, für Ungeübte nicht leichten großen Tanzpolonaise, der Annemarie-Polka.

In einer anderen Spielszene erwiesen sich Karin Wendlandt, Thomas Hartinger, Heike Pfeiffer, Frank Redlich, Roy Markus und Jana Burgert in einer "Dolgeliner Putzkolonne" als würdige Nachfolger der legendären Village Peoples. Zum bekannten Hit: "Y.M.C.A." rockten sie in Schürzen und mit Besen "bewaffnet" den Saal.

Zu den festen Traditionen des Dolgeliner Faschings gehört ein jährliches Tierparkgespräch zwischen der Rundfunkreporterin Karin Rohn, unnachahmlich komödiantisch dargestellt vom Ortsvorsteher Michael Pfeiffer, und Prof. Dr. Dr. Dahte alias Herbert Miethke. Sie stellten diesmal die besondere Tierart des Talpa Dolgelinus vor. Das allgemein auch als Maulwurf bekannte Lebewesen helfe, zum Beispiel im Bauamt, Steuergelder zu verschwenden.

Es sorge unter anderem regelmäßig dafür, dass reparierte Straßen nach ihrer Sanierung schlimmer aussähen als zuvor. Eine Bundesstraße in der Region habe der Talpa Dolgelinus kürzlich sogar mit wunderschönen "Maulwurfshügeln" ausschmücken können. Das Publikum applaudierte und jubelte begeistert als passend zum Interview eine Maulwurfstruppe (Katharin Wendland, Jana Burgert und Thomas Hartinger) über das Parkett des Saales des Dolgeliner Landwirtschaftsbetriebes tanzte und an einem riesigen Kulissensandhügel eine Musikperformance zelebrierte.

Dem Motto des Faschings entsprechend erklangen im Verlauf der Veranstaltung immer wieder fröhliche Bauarbeiter- und Handwerker-Songs. Im Saal wimmelte es zudem von Elektrikern, Malern und Installateuren sowie Bauarbeitern mit Arbeitsschutzhelmen. Neben Indianern, Scheichs sowie Teufelinnen, Nonnen und Supermännern hatten sich sogar Vertreter der Baumafia, Herren in schwarzen Anzügen mit schwarzen Sonnenbrillen, eingefunden.

Zu den umjubelten Höhepunkten des Abends gehörte zu vorgerückter Stunde schließlich sogar ein Schlossbau. Maurer, Klempner, Elektriker, Zimmerleute und Maler spuckten kräftig in die Hände, damit dieser Traum für Sängerin Jana Burgert in Erfüllung ging. Nach einem folgenden Missgeschick - ihr Märchenprinz raste mit seinem Nobelhobel in das Traumhaus - verkündete dieser: "Was brauchst Du ein Schloss, wenn Du mich hast." und trug seine Angebetete unter Publikumsbeifall auf seinen starken Armen aus dem Saal.

Die fröhliche Feier ging noch mit vielen Tanzeinlagen und lustigen Spielszenen bis weit nach Mitternacht weiter.