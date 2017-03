Empörung über Erdogans Nazi-Vorwürfe in Deutschland

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach den Nazi-Vergleichen des türkischen Präsidenten Erdogan empören sich deutsche Politiker. Erdogans Äußerungen seien infam und abstrus, sagte Justizminister Heiko Maas in der ARD. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sprach in der der «Passauer Neuen Presse» von einer «ungeheuerlichen Entgleisung». In den vergangenen Tagen hatten deutsche Kommunen Auftritte türkischer Minister abgesagt - meist aus Sicherheitsbedenken. Dazu sagte Erdogan, diese Praktiken würden keinen Unterschied zu Nazi-Praktiken machen.