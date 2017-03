Zampern auch bei Frühlingstemperatur

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) In sechs Orten im Altkreis Beeskow ist am Wochenende gezampert worden, beziehungsweise wurde noch einmal Fasching gefeiert. Die frühlingshaften Temperaturen in Kombination mit einem flotten Tanz und einem Schnäpschen brachten das Narrenblut zum Kochen.

Leißnitz: "So viele Jahre und kein bisschen leiser". Die Leißnitzer Weiberfastnacht gibt es nun bereits seit 40 Jahren und immer wieder lassen sich die Damen etwas Neues einfallen. In diesem Jahr haben sie übrigens "Büchsen-Suppe" verkauft © Cindy Teichert

Kossenblatt: Mit einer neuen Besetzung waren in diesem Jahr die Kossenblatter unterwegs. Sie wurden erstmals von den "Fürstenwalder Stadtmusikanten" begleitet. "Wir sind zufrieden, es sind viele Leute hier, die Laune ist gut und das Wetter könnte besser nicht sein" so Britta Noack. Der Tanzabend mit "Elektra 68" fand auf dem Gutshof in der Ortsmitte statt, wo die Besucher in einem zur Kneipe umgebauten Stall empfangen wurden. Während des Programmes unter dem Motto "Jobs für alle" machten Handwerker, Putzfrauen, Holzhacker und nackte Friseusen die neue Location unsicher.

Klein Briesen: Lustige Programme gab es auch in Klein Briesen und Klein Muckrow zu sehen, wo "DJ Marko" und die "ABM-Band" für Stimmung sorgten. Die Klein Briesener zogen zuvor mit den "Lieberoser Musikanten" von Haus zu Haus. Mit dabei war natürlich auch wieder eine Delegation der befreundeten Diehloer Fastnachtsgesellschaft. An nahezu jedem Haus empfing man die Zamperer in Briesen mit reich gedeckten Tischen. Iris Misterek etwa hatte einen großen Topf voller Wienerwürstchen bereitgestellt und gleich zwei Häuser weiter bei Dr. Mogel gab es leckere Schaschlikspieße, Schmalzstullen und frisch aufgeschnittene Ananas zum Nachtisch. So konnte man sich in Klein Briesen von einem Gehöft zum anderen durchschlemmen.

Klein Muckrow: Ähnlich war es beim Zampern in Klein Muckrow. Auch hier wechselten sich warme Suppen mit Bockwurst, belegten Broten und frisch gebackenen Pfannkuchen von Haus zu Haus ab. Vor 10 bis 15 Jahren hatte der Ort eine große Dorfjugend und auch wenn es die meisten inzwischen beruflich bedingt nach Dresden, Berlin oder in andere Städte verschlagen hat, so treffen sie sich doch mindestens immer dieses eine Mal im Jahr wieder und strömen zur Fastnacht aus allen Himmelsrichtungen zurück in die Heimat. Dann wird fröhlich gefeiert, getanzt, getrunken und sich nebenbei das Neueste erzählt oder man erinnert sich an längst vergangene Zeiten. Meistens dauert das Zampern in Klein Muckrow vor Ausgelassenheit länger als geplant, und auch in diesem Jahr zog man ins Festzelt ein, als es schon dunkel war.

Leißnitz: Ihr 40-jähriges Jubiläum feierte die Leißnitzer Weiberfastnacht. Die Damen ließen sich von "Jochens Jungs" nicht zweimal bitten, als diese ihre flotten Zampermelodien anspielten und tanzten vergnügt und laut juchzend darauf los. Schließlich lautete das Motto der diesjährigen Weiberfastnacht auch "So viele Jahre und kein bisschen leiser". Und wie man es von Leißnitz schon gewohnt ist, präsentierten sie wieder ein fabelhaftes Programm. Mit dabei waren in diesem Jahr auch etwa 20 Frauen der ersten Stunde, allen voran die damalige "Chefin" Sieglinde Reinke. Nach dem gelungenen Auftritt der älteren und der jüngeren Fastnachtsgarde wurde noch bis tief in die Nacht zur Musik von "DJ Quick-Willi" getanzt und gefeiert.

Kummersdorf: "Dass in Kummersdorf auch die Kitakinder zampern, ist schon seit DDR-Zeiten Tradition", weiß Bianca Wankmüller, die jetzige Leiterin. Seit sieben Jahren aber sind auch die Eltern dabei, "ein Zeichen für den guten Zusammenhalt zwischen ihnen und der Kita Buratino". Und die Leiterin lacht: "Dabei rühren wir gleich die Werbetrommel für unsere künftige Faschingsjugend." Es war eine lustiger Trupp, der sich da am Sonntagmorgen im Garten der Kita versammelt hatte. In vier Gruppen ging es von 9 bis 12 Uhr durch den Ort. In den Bollerwagen landeten dabei Süßigkeiten, Bastelmaterialien, Obst und manchmal auch Geld. Als Gegengabe für die Spender führten die Kinder Schüsseln mit leckeren Pfannkuchen mit sich. Diese waren von den Erzieherinnen frisch gebacken worden.

Bugk: Immer am ersten März-Sonnabend und garantiert bei schönstem Frühlingswetter wird in Bugk gezampert. Seife und Schwamm, das heißt Stephan und Michaela, tanzten einträchtig neben Supermario und seiner Prinzessin den Spreetaler Blasmusikanten hinterher. Ansonsten war unter den rund 30 Narren einen Menge "lebendes Gemüse und Obstsalat", wie Denise Hadeball vom Organisationsteam lachend anmerkte. Am Abend war "im Himmel die Hölle los", denn die Frauen traten als Teufel und Engel auf, während sich die Männer als "elegante" Tangotänzer präsentierten. Am 11. März wird gegen Mittag im Rahmen des Blasmusikfestivals, das mit zwei Kapellen von 10 bis 16 Uhr stattfindet, noch dies und jenes aus dem Faschingsprogramm zu sehen sein, lädt Denise Hadeball herzlich ein.