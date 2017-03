Bannerträger der Universität

artikel-ansicht/dg/0/

Johann Christoph Beckmann wurde am 13. September 1641 in Zerbst geboren. 1659 kam er nach Frankfurt, um hier, wo sein älterer Stiefbruder Friedrich Beckmann als Professor lehrte, Theologie zu studieren. Er blieb bis zum Ende seines Lebens in der Oderstadt. Mit Ehefrau Elisabeth Sibylla Lange wohnte er in der Junkerstraße (heute C.-Ph.-E.- Bach-Straße). Sie bekamen 14 Kinder, die jedoch alle, sehr zum Kummer der Eltern, vor ihnen verstarben. Beckmann, in Frankfurt bald gut situiert, konnte oberhalb des städtischen Pfluglandes die Große Nuhne erwerben und besaß mit dem dazugehörigen Acker einen erheblichen und fruchtbaren Landbesitz.

Noch nicht Zwanzig, erlangte er an der Viadrina den Magistertitel. Daneben begann er seine geschichtlichen und naturwissenschaftlichen Studien, die er dann Zeit seines Lebens fortführte. Der Kurfürst, auf den jungen Beckmann aufmerksam geworden (durch eine poetische Spielerei, ein Gedicht, welches man vor- und rückwärts lesen konnte) ermöglichte ihm ein Reisestipendium, mit dem er eine mehrjährige Studienreise unternehmen konnte. Dabei sollte er sich auf die Übernahme des neuen Lehrstuhls für Geschichte an der Frankfurter Universität vorbereiten.

Sein Weg führte ihn an die fortschrittlichen Universitäten der calvinischen Niederlande. Nach Groningen und Leiden folgte im Sommer 1663 Amsterdam. Dort beschäftigte er sich mit dem Talmud, dem Hauptwerk der jüdischen Glaubenslehre und setzte seine geographischen Untersuchungen fort. Weiter ging es nach England, zuerst nach London, dann nach Oxford. Im Juni 1664 bezog Magister Beckmann für fast zwei Jahre deren berühmte Universität. Er hörte bei bekannten Lehrern und knüpfte während dieser Zeit zahlreiche Verbindungen. Mit der Oxforder Bibliothek lernte er eine weitere bedeutende und vorbildlich organisierte Bibliothek kennen.

Zu Margarethenmesse 1666 kam er nach Frankfurt zurück. Im Januar des folgenden Jahres erhielt er die Professur für Geschichte und - weil sie "zu der Zeiten nur Extraordinaria und ohne Besoldung war" - auch den Lehrstuhl für griechische Sprache. Später folgten auch noch die Professuren für Politik und für Theologie. Damit begann seine über 50 Jahre andauernde Lehrtätigkeit, wobei die Studenten in "ziemlicher frequentz" seine Veranstaltungen besuchten. Sie hörten ihm auch zu, als er sie auf Forschungsreise in der großen Landkutsche unterrichtete.

Während seiner Wirkungszeit vertieften sich die auf seiner Studienreise angebahnten Verbindungen zu den Universitäten der Niederlande und Englands. Folge der festen Bande zwischen den Universitäten war, dass die Ideen der Frühaufklärung stärker in die märkische Universitätsstadt einströmten. Die Viadrina wurde das "Amsterdam des Ostens". Hier bestand eine judenfreundliche Einstellung. Jüdische Studenten wurden zugelassen, die Hebraistik blühte auf. Obschon früher in der Oderstadt hebräisch gedruckt wurde, gab es keine hebräische Druckerei. Diese wurde erst von Professor Beckmann errichtet. Bis 1696 entstanden auf Beckmanns Pressen zahlreiche hebräische Drucke, mancher von weit her in Auftrag gegeben. Der von ihm mit großem Aufwand vorbereitete Druck des babylonischen Talmuds wurde dann jedoch erst von 1697 bis 1699 von seinem einstigen "Technikchef" Michael Gottschalck, dem er die Druckerei verkaufte, gefertigt.

Johann Christoph Beckmann war achtmal Rektor der Universität, so oft, wie bis dahin keiner seiner Kollegen. Während seines ersten Rektorats im Wintersemester 1672/1673 erwarb die Viadrina die von Professor Pelargus hinterlassene Bibliothek. Beckmann sorgte für die Ordnung der Bücher und ließ sie zusammen mit den vorhandenen im Hauptgebäude aufstellen. Er bearbeitete, getreu der Bibliothek in Oxford, einen noch heute bedeutsamen alphabtisch geordneten Buchkatalog. Dieser erschien 1676 erstmalig im Druck. Mit der nun für die Benutzung erschlossenen und täglich geöffneten Universitätsbibliothek war Frankfurt manch anderer Universität voraus. Beckmann sorgte sich auch um die anderen Zeugnisse der Vergangenheit, deren Auswertung erste wissenschaftliche Erkenntnisse ermöglichten. So wissen die Archäologen von seinen Ausgrabungen, die er jeweils im Frühjahr und Herbst auch in der Umgebung der Oderstadt durchführte. Die Archivare und Historiker würdigen ihn, den "Vater der märkischen und anhaltinischen Regionalgeschichtsschreibung", dass er für die erste Öffnung der Archive für die Geschichtsschreibung sorgte und für seine Frankfurter Stadt- und Universitätsgeschichte die städtischen Quellen nutzte. Selbst die Botaniker dürfen ihn zu einem der ihren zählen. Er gab ein Verzeichnis der in Frankfurts Umgebung wildwachsenden Pflanzen heraus. Von seinen Reisen brachte er zahlreiche Pflanzen mit. Er, der "von Jugend auf einen sonderlichen Trieb zu den Kräutern und Gärtnereien getragen", legte 1678 längs hinter dem großen Collegienhaus den botanischen Garten der Viadrina an. 1680 sollen sich dort schon zirka 700 verschiedene Kräuterarten befunden haben. Nur mit seinen Weinstöcken hatte Beckmann kein Glück, später Frost ließ die u.a. aus Frankreich eingeführten Pflanzen erfrieren.

Professor Beckmann, vielseitig und gewandt, vertrat oft die Universität beim Landesherrn. Wenn ihm bescheinigt wird, dass er "alle Expeditionen an den ... Churfl. Hofe glücklich zu Ende gebracht" hat, kann auch angenommen werden, dass er Anteil an der nach 1681 erfolgten Instandsetzung des Junkerhauses (heute Museum) sowie an dem 1693/1694 erfolgten umfassenden Umbau des Hauptgebäudes der Universität hatte. Jahrzehntelang führte er auch die Verhandlungen zwischen Universität und Magistrat. Dabei wurde er eines steten Wohlwollens gerühmt.

Noch anderes mehr verdankt Frankfurt diesem Professor und Bannerträger der Universität - zum Beispiel die 1679 gepflanzte vierreihige Lindenallee am universitätseigenen Weg (heute Lindenstraße) zum Carthaus, 1694 die Errichtung der reformierten Schule (späteres Friedrichs-Gymnasium). Und so ist es selbstverständlich, dass die Porträtplastik im Frühjahr des nächsten Jahres - wenn das Stadtarchiv in die ehemalige Bürgerschule umziehen wird - auch im Eingangsbereich des neuen Stadtarchivs die Benutzer begrüßen wird.