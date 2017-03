Kunstwerke mit Nadel und Faden

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Längst hat sich herumgesprochen, dass Kunstwerke in der Klostergalerie "Martinus" in Neuzelle etwas ganz Besonderes sind. Und so war es wenig verwunderlich, dass am Sonnabend der Platz kaum reichte, um alle Gäste der vierten Ausstellungseröffnung unterzubringen.

Im Focus standen zur Vernissage und stehen bis Mai "Textile Wandbilder" von Sieglinde Wischnewski. In den wie Zeichnungen anmutenden filigranen Stickarbeiten fallen sofort die Themen Natur und Menschen auf: "Ja, ich habe einen starken Bezug zur Natur und natürlich verarbeite ich auch persönliche Erlebnisse in meinen textilen Bildern", so die Künstlerin, die eigentlich aus einer ganz anderen Richtung kam. Als gelernte Metallurgie-Laborantin und studierte Ingenieurin war sie bis 1992 im EKO tätig, wurde nach der ersten Entlassungswelle Erzieherin und arbeitete in dieser Funktion bis 2004 im damaligen Jugendinternat in Eisenhüttenstadt. Mit dem Eintritt ins Rentenalter fand sie dann Zeit sich einer stillen Leidenschaft zu widmen, den textilen Bildkompositionen, die sie praktisch schon durch ihren Vater, der als Schneidermeister arbeitete, in die Wiege gelegt bekam. "Schon mein Kinderzimmer war eine kleine Nähwerkstatt und Stoffe und Spitzen hatten es mir schon immer angetan", so die Künstlerin.

Sich im Metier weiterqualifizierend und praktisch arbeitend sowie Ausstellungen gestaltend fand sie Zeit auch anderen Menschen ihre Kunst nahe zu bringen und leitet bis heute Zirkel und Workshops zum Thema für Kinder und Erwachsene. Galerist Manfred Hoffmann fasste ihr Tun zusammen: "Sie macht in Nadel und Faden", und verwies damit auf das Besondere ihrer Kunst, die durchaus auch Einflüsse japanischer Techniken und die anderer Länder widerspiegelt. So führten auch Ausstellungen quer durch Deutschland und sogar ins Ausland. "Schon in dieser Hinsicht ist diese Vernissage etwas Herausragendes, denn wir haben hier die perfekten Bilder in Stoffen", freut sich Manfred Hoffmann nicht nur über die ausgestellten Werke von Sieglinde Wischnewski sondern vor allem auf viele Gäste in seiner Galerie. Deren Besuch lohnt sich in den nächsten Wochen sowieso. Gerade für das Osterfest gibt es hier Accessoires, die vom "normalen" Osterei abweichen.

Und hier schließt sich der Kreis zur Enge des Raumes und der Vielfalt der dargebotenen Kunst. Für Sieglinde Wischnewski ein Heimspiel? Mitnichten, wie sie zu verstehen gibt, denn da, wo man sie kennt, werden auch gesonderte Erwartungen gehegt und die scheint sie zu erfüllen nach dem Motto: "Nur, wer an seinen Fähigkeiten arbeitet, kann hoffen verstanden zu werden." In diesem Sinne sind wie bei jeder Kunst Interpretationsmöglichkeiten gegeben und schon diese lohnen den Weg in die Klostergalerie. Musikalisch wurde die Vernissage vom Saxophonisten Harald Seyfarth aus Frankfurt umrahmt.