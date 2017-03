"Erdbirne" wird zu Schnaps oder Suppe

artikel-ansicht/dg/0/

Der Biohof Schöneiche in der Unterspreewald-Gemeinde Steinreich baut schon seit Jahren Topinambur an. "Wenn die Wildschweine kommen, ist die Knolle reif", sagt der junge Geschäftsführer Christoph Frehn schmunzelnd. Die Sorte brauche Frost, damit sie süß wird. Manche können schon im Herbst geerntet werden. Topinambur kommt zum Beispiel als Rohkost oder als Suppe auf den Tisch, aber auch Schnaps kann daraus hergestellt werden. Die Knollen sehen so ähnlich wie Ingwer aus, haben aber einen süßlich-nussigen Geschmack. Christoph Frehn liefert seine gesamte Ernte an eine Firma, die Topinambur auspresst und als natürliches Süssungsmittel in Säften verarbeitet.

Brandenburg ist eines der Hauptanbaugebiete in Deutschland. 2016 war die Anbaufläche rund 130 Hektar groß. Der Deutsche Bauernverband nennt noch Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen als Anbaugebiete.

Ursprünglich kommt Topinambur - auch Erdbirne genannt - aus Mittelamerika. Aussaat ist ab April, die Erntezeit erstreckt sich je nach Sorte von Herbst bis zum Frühjahr. In Europa wurde Topinambur schon im 17. Jahrhundert angebaut und später von der Kartoffel verdrängt.

Jochen Winkhoff von der Fachgruppe Gemüsebau des Deutschen Bauernverbands sieht seit Jahren eine Renaissance von Topinambur in Deutschland. Seit 10 bis 15 Jahren zeigten Anbauer wieder verstärkt Interesse für das Wurzelgemüse.

Obwohl vielen Menschen die Gemüseart unbekannt sei, gebe es durchaus eine Verbraucherschicht, sagt Winkhoff. Es gebe bei Verbrauchern die Sehnsucht, die Vielfalt der Natur zu schmecken, sagt der Experte. Eine Hinwendung zu alten Gemüsearten - zum Beispiel Rote Beete oder Pastinake - spiele auch Topinambur zu.

Das bestätigt auch der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura und teilt mit: "Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage steigt. Es zeichnet sich ein anhaltender Trend zu den alten Sorten der Knollen- und Wurzelgemüse ab." Das Unternehmen mit 114 Filialen bezieht Topinambur für den Verkauf aus dem deutschen Bio-Anbau, für Filialen in Südwestdeutschland teilweise auch aus dem Bio-Anbau im französischen Elsass.

Wegen der vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten ist das Wurzelgemüse auch gut geeignet für die Gastronomie, meint Foodexpertin und Trendforscherin Hanni Rützler vom Zukunftsinstitut in Frankfurt am Main. Nicht nur in deutschen Restaurants, sondern auch im Ausland wie zum Beispiel in Tel Aviv werde Topinambur immer mehr geschätzt.

Vor allem innovative Restaurants sind laut Hanni Rützler derzeit auf der Suche nach fleischärmeren oder fleischfreien Gerichten. Bei Start-up-Unternehmen oder in Foodhalls gehe es zudem um Gemüseartenvielfalt. Aber nicht nur für innovative Köche sei das Wurzelgemüse etwas, sondern auch für traditionelle Gasthäuser mit Mut zum Ausprobieren.