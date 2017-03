artikel-ansicht/dg/0/

Menz (GZ) Da gibt es in Menz einen Verein, genauer gesagt den Menzer Dorfverein, der nichts tun will, und dafür bekommt er auch noch Geld von der Robert-Bosch-Stiftung. Am Sonnabend stellte Mario Ledderhose, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, den interessierten Menzern vor, was genau es mit dem Nichtstun auf sich hat.

Denn das die gut 40 Mitglieder des Menzer Dorfvereins nichts tun, davon kann nun gar keine Rede sein. Denn richtig angepackt wurde schon in einem Raum des ehemaligen Schulgebäudes, von dem der Projekttitel "HEIMATschule" abgeleitet wurde, wie Ledderhose zur Einstimmung auf seinen Vortrag berichtete. Nachdem die Tapeten runter seien, sehe der Raum zwar noch immer nicht schön aus. Eher des Gegenteil sei der Fall. Doch sei damit immerhin die Grundlage gelegt, um diesen Raum und danach auch alle anderen zu renovieren und damit nutzbar zu machen. So viel also zur praktischen Seite des Nichtstuns. Doch eben mit ihren theoretischen Überlegungen haben die Mitstreiter im Verein die Juroren der Robert-Bosch-Stiftung überzeugen können, ihr Projekt zu unterstützen. Denn getan wird schon eine Menge, aber eben nichts vorgegeben, wie Ledderhose weiter erklärte. "Mit und in der Heimatschule wollen wir nämlich nicht machen, sonderen machen lassen. Wir wollen nichts durchführen, sondern ermöglichen, wir wollen keine Angebote schaffen, sondern Lust machen, selbst etwas anzubieten. Wir laden alle, die wollen, dazu ein. Das werden wir unterstützen, mit dem zur Verfügung stellen von Räumen, aber eben auch mit fachlichem Rat und finanziellen Mitteln", so der Vereins-Vize weiter.

Geboren wurde die Idee vor gut zwei Jahren. 2015 feierte Menz seinen 725 Geburtstag, im Dezember gründete sich der Dorfverein. "Wir wollten einfach das Potenzial, das zur Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten entstanden war, weiter nutzen", so Ledderhose. "Jeder gestaltet sein persönliches Umfeld, warum sollte es also nicht möglich sein, das gemeinschaftliche Umfeld im Dorf gemeinsam zu gestalten? Menz ist einfach zu schön und hat so viel zu bieten, um nur ein Dorf zu sein, in das die Leute nach der Arbeit nach Hause zu kommen, um zu schlafen."

Das größte Problem aus Sicht der Vereinsmitglieder ist dabei der Wandel. Früher lebten und arbeiteten die meisten Menzer im Dorf. Das sei nun nicht mehr der Fall, weil Arbeitsplätze auf dem Lande generell rar seien. Dennoch müsse die Folge nicht sein, dass darunter das Gemeinschaftsgefühl leide und kaum noch etwa miteinander gemacht werde.

Hier setzt nun sozusagen die schulische Arbeit im ehemaligen Schulgebäude an. "Wir wollen die Räume herrichten und sie anbieten, nutzen müssen sie die Menzer", so der Vize kurz und knapp. Die Vorstellungen dazu sind weit gefächert.

Klar, dass die Menzer Vereine die Räume für Versammlungen und Veranstaltungen nutzen können. Natürlich auch all jene, die sich erst einmal ohne eine feste Organisationsstruktur zusammengefunden haben - der Nähverein, die Bastelgruppe, der Theaterverein, der Lesezirkel oder auch der Mehrgenerationentreff. "Viele Ältere sitzen alleine zu Hause und häkeln oder lesen, warum sie nicht mit anderen oder sogar mit Kindern und Jugendlichen zusammenbringen, denen sie vom Landleben, wie es früher einmal war, erzählen können", so Ledderhose. Daraus könnte unter Umständen sogar eine Zusammenarbeit in der Hinsicht entwickelt werden, dass Senioren Kinder vom Hort oder der Schule abholen, wenn die Eltern noch arbeiten.

Dass es Ausstellungen gibt, dagegen wehrt sie niemand im Verein. Ob Fotografien, gemalte Bilder oder Handarbeiten, wenn der Platz geschaffen ist, dann soll das möglich sein. Doch die Überlegungen gehen weiter. Warum in der Schule nicht Arbeitsmaterialien vorhalten, um gemeinsam zu malen oder zu fotografieren? Warum nicht sogar mit der Volkshochschule kooperieren, um Kurse nach Menz zu holen? "Es wird im Ort nur wenige geben, die nach Gransee oder Oranienburg fahren, um einen bestimmten Kurs zu besuchen. Aber vielleicht wird umgekehrt ein Schuh daraus: Wenn sich eine bestimmte Zahl an Menzern findet, die beispielsweise eine Sprache lernen oder sich im Fotografieren weiterbilden will, warum dann nicht einen Kurs direkt vor Ort anbieten, so die Überlegungen im Verein.

Auch eine Kooperation mit der Bibliothek sei denkbar, vielleicht sogar eine Auflistung der im Pfarrhaus und privaten Haushalten vorhandenen Bücher, die dann im Schulhaus "zum Lesen vermittelt" werden. Das sei ebenso auf Handwerkszeug und Geräte übertragbar, heißt es weiter. Nicht jeder müsse für Arbeiten auf dem Grundstück alles selbst besitzen - beispielsweise die Kettensäge oder den Bohrhammer. Er muss auch nicht unbedingt in den Baumarkt fahren, um es sich dort auszuleihen, wenn es der Nachbar vielleicht in der Garage hat. Nur muss das eben bekannt sein, und da könnte eine Infothek in der Schule hilfreich sein.

Der Reiz all dessen ist für die Mitglieder des Vereins vor allem das Schaffen eines nachbarschaftlichen Umfeldes im Ort. Die Leute kommen miteinander ins Gespräch, daraus entstehen Kontakte und vielleicht sogar Freundschaften - eben das, was eine Dorfgemeinschaft ausmacht.