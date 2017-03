Vater Harry und Madame Edeltraut

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig und interessant. Und alle haben etwas zu erzählen. Die MOZ stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute Edeltraut und Harry Sachs aus Eisenhüttenstadt.

Verwurzelt im Glauben: Harry und Edeltraut Sachs leiten unter anderem einen Gesprächskreis im Kursana Domizil. In ihrem Wohnzimmer geben sie Flüchtlingen einmal in der Woche Deutschunterricht. © MOZ/Stefan Lötsch

"Großer Gott, wir loben Dich" und "Jesu geh voran" oder "So nimm denn meine Hände": Zweimal im Monat erklingen im Haus Bernhard des Kursana Domizils im Archenholdring bekannte christliche Lieder. Die Bewohner wissen dann: Harry und Edeltraut Sachs sind wieder in dem Alten- und Pflegeheim, um mit den Bewohnern, die Interesse daran haben, einen christlichen Gesprächskreis zu führen. Es ist eine lockere Runde. Harry Sachs hat dafür ein Thema vorbereitet. "Bis zu 20 Leute kommen zu einem Termin", sagt der Eisenhüttenstädter. Es wird auch immer gesungen und da erklingen die bekannten Lieder. "Wir haben ein Liedblatt mit vier Liedern", so Harry Sachs. Es sind alles Weisen, die die Senioren meistens noch aus ihrer Schul- und Konfirmandenzeit kennen. Zum Schluss wird das "Vater unser" gebetet, das bekannteste christliche Gebet.

Alle sechs Wochen sind die beiden Eisenhüttenstädter auch in der Tagespflege der AWO in der Fährstraße. Dort wird dann ein Gottesdienst gefeiert, mit Gebeten und Liedern. Harry Sachs trägt zu einem Thema eine Auslegung vor. In der vergangenen Woche war das Thema zum Beispiel "Der gute Hirte", was sich auf Psalm 23 bezieht, ebenfalls Verse, die die meisten Senioren noch auswendig können.

Für Harry und Edeltraut Sachs ist es nichts Ungewöhnliches, über ihren christlichen Glauben zu reden, das, was sie darin erfahren haben, weiterzugeben. "Wir sind beide in einem christlichen Elternhaus groß geworden", sagt Harry Sachs. Schon damals gehörten sie einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, den Baptisten an, die in Eisenhüttenstadt in der Bahnhofstraße 12 einen eigenen Gottesdienstraum hat. Auch wenn die Freikirche nicht zur Landeskirche gehört, so besteht doch zur evangelischen Gemeinde in Eisenhüttenstadt ein reger Kontakt. Harry Sachs zum Beispiel singt in der ökumenischen Kantorei mit.

Und da klingt im Wortsinn schon eine zweite Begabung von Harry und Edeltraut Sachs an, die sie in Kontakt mit Menschen bringt, die Musik. Jahrelang, erinnert sich Edeltraut Sachs haben sie in der ASB-Begegnungsstätte einen Singekreis angeleitet. Volkslieder wurden gesungen, die Harry Sachs auf dem Keyboard begleitet hat. Edeltraut Sachs hat dafür eine richtige Mappe mit bekannten Liedern vorbereitet. Sie hat dazu die Blockflöte gespielt.

Ihren Glauben, der ihnen Kraft gibt und sie durch das Leben begleitet, wollen die Sachses nicht im stillen Kämmerlein leben. Wobei sie sich nicht danach gedrängt haben, die Kreise und Gruppen, die sie anleiten zu übernehmen. Im Kursana Domizil und auch bei der AWO wurden sie von Pfarrern gefragt, ob sie sich das vorstellen können. Sie mussten nicht lange gebeten werden. Doch inzwischen machen sich auch bei ihnen die Mühen des Alters bemerkbar. Sie würden gerne den Gesprächskreis im Kursana Domizil abgeben, suchen dafür einen Nachfolger.

Denn es gibt noch eine weitere Aufgabe, der sich vor allem Edeltraut Sachs widmet, die auch mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Die Eisenhüttenstädterin gibt Sprachunterricht für Flüchtlinge. Jeden Montag füllt sich die kleine Wohnung im V. Wohnkomplex. Dann kommen vorwiegend Iraner und Afghanen. "Zehn passen ins Wohnzimmer", sagt Edeltraut Sachs. Wenn es mehr sind, dann übernimmt ihr Mann eine Gruppe. Liebevoll werden sie Madame Edeltraut und Vater Harry genannt, erzählt die Eisenhüttenstädterin lachend.

Unterrichtsmaterialien hat sie im Internet gefunden, sowohl in Farsi, dem persischen Dialekt der in Afghanistan und Iran gesprochen wird, als auch in Deutsch."Es ist ein Segen, wenn jemand dabei ist, der Deutsch kann", sagt Harry Sachs. Ein Vorteil ist, dass viele Iraner in der Schule Englisch gelernt haben, sie deshalb die römischen Schriftzeichen können. Wie überhaupt Harry Sachs feststellt: "Die Iraner sind sehr qualifizierte Leute."

Angefangen hat es mit dem Sprachunterricht 2010 mit Zadek, weiß Edeltraut Sachs noch ganz genau. Der Iraner war wegen seines christlichen Glaubens aus einem Heimatland geflohen, schloss sich der Gemeinde in Eisenhüttenstadt an, wo er auch getauft wurde. "Dann kamen die nächsten", stellt Edeltraut Sachs lapidar fest. Mehr als 200 dürften es inzwischen gewesen sein, die im Wohnzimmer der Sachses Deutsch gelernt haben, mal nur einige Lektionen, mal den ganzen Internet-Kurs. Von vielen haben sie Fotos, inzwischen ist es eine stattliche Galerie. 50 Flüchtlinge wurden mittlerweile in der Gemeinde getauft, wo sonntags die Predigt auch in Farsi übersetzt wird, wenn es erforderlich ist. Wie bei Baptisten üblich, steigt der erwachsene Täufling ganz in das Wasser rein. "Wir haben extra eine kleinen Swimmingpool", so Harry Sachs

Für Edeltraut Sachs ist der Sprachunterricht in gewisser Weise auch eine späte Berufung. "Ich wollte gerne Lehrerin werden", bekennt sie. Zu DDR-Zeiten war das nicht möglich. Nach Eisenhüttenstadt sind sie in den 1960er-Jahren gekommen, wohnen seit 1964 in ihrer Wohnung, wo auch die drei Kinder groß geworden sind. Harry Sachs, der ein Ingenieurstudium absolviert hat, bekennt offen, dass er anfangs nicht nach Eisenhüttenstadt wollte. Doch bei der Kraftfahrtinstandsetzung war eine Stelle frei, dorthin wurde er delegiert. Auch damals schon engagierte er sich in der Kinder- und Jugendarbeit, leitete die Pfadfindergruppe. Sein Leitspruch bei all den Tätigkeiten: "Ich habe Freude am Wort Gottes."