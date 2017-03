Ein Olympiasieger zum Anfassen

artikel-ansicht/dg/0/

"Mit so vielen Besuchern habe ich nicht gerechnet", entfuhr es dem 61-jährigen Olympia-Sieger im Kugelstoßen von Montreal 1976. "Ich denke, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, dass ich heute hier bin." Der Rest der Familie mit seiner seit 41 Jahren angetrauten Frau Rosemarie weilte in Thüringen bei der 92-jährigen Schwiegermutter, die einen Schlaganfall erlitten hatte.

Wie der mit seinen 150 Kilo gemütlich wirkende Olympiasieger zugab, sehe seine "strenge Frau" daheim die Hausarbeit, während er auch mal ganz gut darüber hinwegsehen könne. "Aber ich gehe gern zur Arbeit, und ich gehe auch gern wieder nach Hause", stellte der Inhaber eines Reisebüros in Potsdam klar.

Da zudem seine Schwiegermutter "nicht auf den Mund gefallen" sei, hatte Udo Beyer am Sonnabend augenscheinlich den weniger stressigen Part erwischt. Schließlich waren mehr oder weniger Fans zu der Gesprächsrunde gekommen, die ihn, wie Eckhard Wüsteneck aus gemeinsamen Eisenhüttenstädter Schulzeiten oder wie Frank Padel von der Frankfurter Sportschule persönlich kannten, oder auch Jüngere, die großen Respekt vor seiner sportlichen Bilanz hatten.

So konnte es sich Beyer auch sparen, seine Erfolge aufzulisten, mit Weitenzahlen und Rekorden zu jonglieren. Solche Angaben fielen eher nebenbei, so, dass er 1973 in Frankfurt Junioren-Weltrekord gestoßen hatte (21,03 m) und die Kugel auch bei einem Sportfest in Eisenhüttenstadt über 21 Meter flog.

Dafür gab er zahlreiche Anekdoten zum Besten. Es wurde deutlich: Udo Beyer ist mit sich, seiner Karriere und seiner jetzigen Tätigkeit im Reinen. "Nach dem Olympia-Auftritt 1992 in Barcelona habe ich umgehend meine Frau angerufen und zu ihr gesagt, das Ding ist durch. Als 38-Jähriger habe ich als Azubi im Oberstufenzentrum Tempelhof völlig neu angefangen", erzählte der Potsdamer. "Als Reiseverkehrskaufmann ist es ähnlich wie im Sport: Man muss mit Leistung überzeugen, hat viel mit Menschen zu tun - und wenn du schlecht bist, fliegste raus." Etwa neun Jahre wolle er noch arbeiten, "wenn ich dann nicht aussehe wie eine Gruseldose."

Auf seine Gesundheit achte er schon. "Ich habe zu Hause Jeans zu liegen für ein Gewicht von 130 bis 174 Kilo. Ich habe schon alles durch. Doch wenn man gern lebt und isst, ist es eben schwierig, das Gewicht zu halten." Das war zu seiner aktiven Zeit anders, als er mit seiner Schnellkraft das Wettkampfgewicht von 140 Kilo über die 1,95 Meter hohe Latte brachte. Da habe er zum Frühstück schon mal sechs, sieben Steaks verputzt und sich im Trainingslager in Kienbaum zum zweiten Frühstück 15 Spiegeleier einverleibt.

Übrigens hatte er bereits als 14-jähriger zur Zigarette gegriffen und damit erst vor vier Jahren nach einer Hüftoperation aufgehört. "Dass ich rauche, hatte ich meinem Vater erst als 32-Jähriger gebeichtet." Aber das hätten die Eltern ohnehin längst bemerkt gehabt. Seinen 81-jährigen Vater ("er ist ungefähr so wie ich, nur 20 Zentimeter kleiner") hatte Beyer gerade im Garten in Guben besucht, seine Mutter Eva Maria ("sie war in Eisenhüttenstadt bekannter als ich") starb vor fünf Jahren. Die Beyers mit den sechs Kindern Hans-Georg, Gisela, Angelika, Peter und Udo sowie Gudrun - größtenteils ebenfalls Olympioniken - wohnten in der Rosenstraße 29. "Das ist der einzige Block, der von der Straße noch geblieben ist", hatte der Vizepräsident des SC Potsdam während der eineinhalbstündigen Rundfahrt vor der Talkrunde festgestellt. "Meine Schule 7 ist weg, dafür ist der Aktivist sehr schön. Eisenhüttenstadt ist meine Heimat geblieben. Jedes Mal, wenn ich hier mal vorbeikomme, schaue ich mich auch länger um."