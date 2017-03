Freiwillige Feuerwehr sucht Rezept gegen Personalschwund

artikel-ansicht/dg/0/

Bei Regionalkonferenzen zwischen Elbe und Oder geht es um die Klärung der drängendsten Zukunftsfragen, um Vorschläge zur Zukunftsfähigkeit des Brandenburger Rettungswesens. Die zweite dieser Zusammenkünfte fand nun am Sonnabend in Neuruppin statt. Mehr als 80 führende Köpfe der Feuerwehren aus der Region kamen im Oberstufenzentrum zusammen.

Laut Schippel gingen den Lebensrettern mehr und mehr die Leute aus. Während es vor zehn Jahren noch rund 48000Einsatzkräfte im Land gab, waren es Ende 2015 nur noch knapp 39000. "Jährlich verlieren wir 3,3 Prozent der Einsatzkräfte", so Schippel. Das sei ein dramatischer Wandel, dem Einhalt geboten werden müsse. Bislang gebe es kein Rezept, den Personalschwund aufzuhalten.

Als eine Idee führte Schippel Rentenansprüche für verdiente Ehrenamtliche ins Feld. Er verwies auf Ansätze aus Thüringen und Sachsen. In unterschiedlicher Ausprägung könnten hier bis zu 120Euro monatlich für verdiente freiwillige Feuerwehrleute erworben werden, die bei Erreichen des Rentenalters ausgezahlt werden könnten. "Ich plädiere hier aber für eine bundeseinheitliche Regelung, damit dies auch EU-konform ist", hob Schippel hervor.

Rentenzahlungen könnten allerdings das deutsche System der Ehrenamtlichkeit konterkarieren. Allerdings könnte dieser Ansatz Lockmittel sein, neue Interessenten für den Dienst an der Feuerwehrspritze zu interessieren. "Junge Leute denken über ihre Rente gar nicht nach", führte die Perlebergerin Beate Mundt als Gegenargument an. Allerdings gehe es auch darum, Quereinsteigern den Weg in die Feuerwehr zu ebnen. Da könnte ein Rentenanspruch ein Teilaspekt sein, um neue Leute anzulocken.

Andere führten ins Feld, dass nicht starr an der Altersgrenze für den aktiven Feuerwehrdienst festgehalten werden müsse. Wer noch Lust hat und fit ist, sollte solange weitermachen dürfen, wie er kann, hieß es in Neuruppin einhellig.

Schippel stimmte zu: "Es geht uns als Betroffene jetzt darum, eine Zukunftsvision für die nächsten 10bis 20Jahre zu entwickeln." Mit den Regionalkonferenzen wolle man dem Auftrag des Landtags an das Innenministerium begegnen, die das Feuerwehrwesen evaluieren sollen. Denkverbote dürfe es deshalb nicht geben. Alles sei wichtig, alles müsse festgehalten werden. Die Frage der Finanzierung betreffe eine andere Ebene, so Schippel.

Drängendstes Problem sei aktuell die Tageseinsatzbereitschaft zwischen 6 bis 17 Uhr. Fast überall im Land sei es schwer, tagsüber aktive Feuerwehrleute zusammenzubekommen. "Fast 90Prozent unserer Feuerwehrleute in Hennigsdorf und Velten steht uns tagsüber nicht oder kaum zur Verfügung", erklärte Veltens stellvertretender Stadtwehrführer Enrico Neumann. Im Schnitt seien es nur 10,3 Einsatzkräfte.

Deswegen müsse über mehr Hauptamtliche im Feuerwehrbetrieb nachgedacht werden. "Diese können Kommunen aber im benötigten Ausmaß gar nicht bezahlen", erklärte Zehdenicks Bürgermeister Arno Dahlenburg. "Wenn es dazu kommen sollte, ist das Land hier in der Pflicht", betonte er. In der Havelstadt seien mittlerweile die meisten Bauhofmitarbeiter in der Feuerwehr. Für Dahlenburg sei das aber keine verkappte Verhauptamtlichung der Feuerwehr. Schließlich folgten vielerorts Kommunen Zehdenicks Weg.

Eine signifikante Verbesserung der flächendeckenden Tagesbereitschaft habe dies aber nicht bewirkt, unterstrich der Bad Wilsnacker Torsten Blüthmann. Er betonte, dass Unternehmer auch herangezogen werden müssten, ihre Mitarbeiter mehr für Feuerwehrarbeit freizustellen. Wenn dies nicht geschehe, müssten Anreize geschaffen werden. Ihm schweben unternehmensbezogene Abgaben analog zur Beschäftigung von Behinderten hervor.