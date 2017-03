Neue Jacken für die Feuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Es sei die erste größere Aktion der Interessengemeinschaft gewesen, sagte deren Vorsitzender, Hannes Möller, bei der Übergabe. Die Einsatzkräfte besitzen laut Möller keine Ausgangsuniform. Dafür sei bisher kein Geld übrig gewesen. Das sei den Feuerwehrleuten jedoch immer auf die Füße gefallen. Zum Beispiel bei Ausbildungen und Qualifizierungen an der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt oder an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Strausberg seien sie oft belächelt worden. Man habe nie in einheitlicher Kleidung auftreten können.

Das ist nun Geschichte. Solange die Mitglieder keine Uniform besitzen, tragen sie bei offiziellen Anlässen die neuen Fleecejacken mit dem Wappen der Feuerwehr. Die Neuanschaffung kostete 1600 Euro, informierte Hannes Möller. Den Löwenanteil haben zwei Unternehmer aus Wriezen übernommen, die ihren Namen allerdings anonym halten wollen, so der Vorsitzende.

Schon bei der am 10. März stattfindenden gemeinsamen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wriezen und der Interessengemeinschaft Feuerwehr Wriezen werden die Einsatzkräfte in ihrem neuen Outfit auftreten. Die Jahreshauptversammlung wird ab 19 Uhr im Plauderstübchen abgehalten. Die Interessengemeinschaft Feuerwehr Wriezen ist am 15. September 2016 gegründet worden und versteht sich als Bindeglied zwischen Stadt, Feuerwehr und Bürgern.