Fotodokumentation gegen Diebe

Den ersten Blumenstrauß auf der Jahreshauptversammlung am Sonnabendnachmittag bekam Carola Drechsler. Sie wurde von der Vorsitzenden Astrid Fritsche als 33. Mitglied im Kulturverein Grünes Tor begrüßt. Blumen gab es aber auch für Jutta Sachtleber, die aus dem Vorstand ausgeschieden war.

Über eine Vielzahl von Aktivitäten resümierte Astrid Fritsche, bevor die Arbeitsgruppen ihre Berichte abgaben. So über Exkursionen, über die Bereicherung von Feiern und Festen mit Vereinsständen, an denen es auch die Bücher aus "eigener Produktion" zu kaufen gab, 112 gingen dabei über den Ladentisch. Und auch über den ersten Tag der offenen Tür im Vereinshaus. "Der war gut besucht, aber nur wenige Außenstehende fühlten sich angesprochen", sagte sie. Man hoffe, dass sich in diesem Jahr der Tag der offenen Tür am 18. März von 14 bis 17 Uhr noch mehr rumsprechen würde.

Im Bericht der Arbeitsgruppe der Waldesruher Naturfreunde von Mathilde Dau ging es um viele Einsätze zur Instandhaltung des Naturlehrpfades und der Pflege des Erpetales. Die sieben Mitglieder dieser Arbeitsgruppe arbeiten eng mit der Ortsgruppe des Naturschutzbundes zusammen. Mathilde Dau regte an, diese Zusammenarbeit weiter zu vertiefen, da man dieselben Ziele habe und die Kräfte bündeln könne. Als die letzten noch ausstehenden Elemente im Spielpark ergänzt wurden, erlebten die Vereinsmitglieder eine Überraschung, berichtet sie. Es stellte sich heraus, dass der dafür zugeschnittene Baumstamm 300 Jahresringe aufwies, also aus der Zeit des Verkaufs des Rittergutes Dahlwitz durch den Freiherrn von Canstein an der Minister Samuel von Marschall im Jahr 1718. Auch Walter Masche von der Arbeitsgruppe Münchehofer Ortsgeschichte und Jutta Sachtleber von der Arbeitsgruppe Ortsgeschichtliche Sammlung konnten bei ihren Recherchen in Archiven des Landes, aber auch der Gemeinde mit Überraschungen aufwarten. Auf sechs Gigabyte Datenmenge beziffert Masche die neuen kopierten Dokumente, die es nun gelte, auszuwerten. Man habe auch die kompletten Ratsprotokolle der Gemeindevertretungen von 1919 bis 1934 und 1940 bis 1944, die noch gefehlt hatten, gefunden.

Damalige Gemeindevertreter, so hat Jutta Sachtleber im Archiv herausgefunden, hätten die begehrten Schanklizenzen immer "hübsch ordentlich unter sich aufgeteilt". Recherchiert werden müsse noch, wo sich die kommunalen Dokumente, die 1989 an der innerdeutschen Grenze beschlagnahmt wurden, bis 1991 befunden hatten.

Viel zu berichten hatte auch die Arbeitsgruppe Friedhofsarbeit. Dort gibt es viele neue Ideen, nachdem die Kommune auch den kirchlichen Teil des Friedhofes erworben habe, wie Brigitte Schulz darstellte. Für den gesamten Friedhof müsste nun eine Gestaltungskonzeption erarbeitet werden. Da sich auf dem Friedhof immer wieder Diebe an den schmiedeeisernen Zäunen bedienen, so soll nun eine Fotodokumentation angelegt werden, um den Istzustand festzuhalten.

Bevor die Vereinsmitglieder den Vorstand mit Astrid Fritsche, Kai Hildebrandt, Ursula Masche und Karsten Klostermann wieder wählten, ging es in einer lebhaften Debatte um die nächsten Veröffentlichungen. Rudolf Dau arbeitet an einem Buch zur Bauerngeschichte und ein weiteres zum Thema Baugeschichte der Rennbahn soll ebenfalls in diesem Jahr veröffentlicht werden.