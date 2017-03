artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) An mehreren Orten der Region haben über das Wochenende Veranstaltungen zum Weltgebetstag stattgefunden. Im Fokus standen diesmal die Philippinen - ein Land, das hierzulande viele Menschen vorrangig mit seinen landschaftlichen Reizen als Urlaubsziel verbinden, das aber durch zahlreiche Probleme und Konflikte gekennzeichnet ist. Die Vorbereitungsgruppe in der Kirchengemeinde Müncheberger Land hatte erstmals in die Stadtpfarrkirche St. Marien eingeladen. Der Ortswechsel wirkte sich zwar positiv zum Beispiel auf die Akustik bei den Liedern aus. Die diesmal nur etwa 30 Teilnehmer verloren sich allerdings etwas im riesigen Kirchenraum.