Chinas Militäretat wächst so langsam wie seit Jahrzehnten nicht mehr

Peking (dpa) Die Erhöhung des neuen chinesischen Militäretats fällt mit nur sieben Prozent so niedrig aus wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr. Mit Verspätung enthüllte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag die genauen Zahlen, die im Haushaltsentwurf bisher fehlten. Danach steigen die Verteidigungsausgaben genau um sieben Prozent auf 1,044 Billionen Yuan, heute umgerechnet 142 Milliarden Euro. Das berichtete die Staatsagentur im Kurznachrichtendienst Weibo unter Berufung auf Verantwortliche im Finanzministerium in Peking.

Militärfahrzeugen mit DF-26 Raketen fahren am 3.9.2015 in Peking bei einer Parade am 70. Jahrestag zum Ende des 2. Weltkriegs.



