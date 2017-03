artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (Intern) Ein sinfonisches Märchen von Sergej Prokofjew wird am Mittwoch, 8. März, und Donnerstag, 9. März, jeweils um 10 Uhr im Großen Haus aufgeführt. "Peter und der Wolf" steht auf dem Programm. Es ist ein Kinder- und Familienkonzert und für Zuschauer ab fünf Jahren geeignet. Das musikalische Märchen "Peter und der Wolf" ist seit der Uraufführung 1936 eines der beliebtesten Musikstücke in der Gunst des Kinderpublikums. Der Schauspieler Harald Arnold erzählt die spannende Geschichte um den Jungen Peter, der mit Mut, Schlauheit und der Hilfe kleiner Freunde den gefährlichen Wolf einfängt. Christian von Goldbeck dirigiert dazu die Brandenburger Symphoniker. Goldbeck erhielt seine dirigentische Ausbildung bei Sir Colin Davis und Christian Thielemann. Höhepunkte seiner dirigentischen Arbeit in letzter Zeit waren unter anderem die Leitung des Festkonzerts anlässlich des 350. Jubiläums des Sheldonian Theatres in Oxford. Hier dirigierte Christian Goldbeck das English Chamber Orchestra und brachte neben Werken von Beethoven und Mendelssohn auch Haydns Oxford-Sinfonie zur Aufführung. Die jungen Zuhörer von Peter und der Wolf lernen spielerisch und ohne Mühe die Instrumente des Sinfonieorchesters kennen. Der Eintritt kostet in der Kategorie I 10 Euro und ermäßigt 5 Euro. In der Sitzplatzkategorie II beträgt der Eintritt 8 Euro und ermäßigt 4 Euro. Interessierte können die Karten telefonisch unter 03381/51111 bestellen.