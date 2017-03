artikel-ansicht/dg/0/

Friedersdorf (MOZ) : Die Eröffnung einer neuen Sonderschau mit Radios und Radiorekordern des Stern Radio Kombinates aus den 80er Jahren lockte am Sonnabend zahlreiche Technikfans in den Kunstspeicher. Seit 2014 unterhalten Radiofreunde um Karl-Heinz Boßan, dem Initiator der Dauerausstellung "Radios aus Zeiten von Oma und Opa" im Kunstspeicher, Kontakte zu Mitarbeitern des Berliner Museum der Stern Radio BQG mbH, besonders zu Museumsmitarbeiter Bodo Klose. Dreimal präsentierten die Berliner schon in Friedersdorf Exponate. Jetzt stellte Bodo Klose, zuletzt Leiter der Berufsausbildung, erneut eine große Palette interessanter Geräte vor. Alle gezeigten Radios und Radiorekorder Spenden der zur Wendezeit noch 3300 Betriebsangehörigen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557183/

Die Montage der in der DDR sehr begehrten "Konsumgüter" sei von 1980 bis zur Betriebsschließung im Jahr 1990 auf ausdrückliche Parteiweisung erfolgt: "Zum Schluss besaß tatsächlich fast jede Familie zwischen der Ostsee und dem Thüringer Wald so ein Gerät aus dem Stern Radio Kombinat oder aus Sonneberg." Neben den dennoch zu keiner Zeit der DDR in Bedarf deckender Zahl im Verkauf erhältlichen Radio- und Kassettenrekordern stellte Bodo Klose auch einige überhaupt nicht im Handel vertriebene Geräte vor. So produzierten seine Kollegen zum Beispiel für die NVA ein Spritzwasser geschütztes Produkt, den Radiorekorder ARE 80. Erstmals konnte er in Friedersdorf auch zwei nicht mehr in die Produktion überführte Prototypen präsentieren. Es handelt sich um die einst streng geheimen Geräte SDKR 4000 und SDKR 1300 mit zwei Kassettenlaufwerken.

Zu den jetzt ausgestellten Kuriositäten gehört zudem eine Kombibox, deren Einsatz in Schulen geplant war und ein in Mosambique mit Bausätzen aus dem DDR Kombinat gefertigtes Kofferradio. Zur Überraschung aller Gäste der Ausstellungseröffnung führte Bodo Klose schließlich sogar einen in der polnischen Firma UNITRA für Sternradio produzierten SDKR 2000 Doppelkassettenrekorder ( auch Typ RMS-814) und einen in Polen mit polnischem UNITRA Aufkleber vertriebenen aber in Berlin hergestellten SKR 700 vor.

Nach der Eröffnung der Sonderausstellung nutzten viele Gäste das Angebot der ehrenamtlichen "Radiodoktoren" Jörg Wildgans und Dirk Mahrenholz sowie Volker Maschler zu kleinen Führungen durch die Dauerausstellung der Radiofreunde. Die Sonderschau ist noch vier Monate lang zu besichtigen.