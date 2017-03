Zwischen Revolution und Reformation

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Musikfesttage an der Oder, die in diesem Jahr zum 51. Mal stattfinden, sind ein Aushängeschild der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Vor fünf Jahrzehnten brachte dieses Festival Menschen in dem Wunsch zusammen, auch in anderen Bereichen des Lebens wie gute Nachbarn zu verkehren. Doch selbst 1000 harmonische Musiktöne konnten nicht über so manche Dissonanz zwischen den Nachbarn - bei geschlossenen oder offenen Grenzen - hinwegtäuschen. Heute gibt es kaum einen Ort in Frankfurt, an dem nicht grenzüberschreitend gedacht wird, betonte OB Martin Wilke bei der Eröffnung der diesjährigen Festtage am Freitagabend in der Konzerthalle.

Und so waren es am Anfang auch wieder viele simultan übersetzte Begrüßungen und Reden, die das Besondere dieser Musikfesttage bewusst zu machen versuchten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der wegen der Suche nach einem neuen BER-Geschäftsführer und damit eines wichtigeren Termins verhindert war, ließ sich von Infrastrukturministerin Katrin Schneider (SPD) vertreten. Sie bekannte dann auch, den schöneren Termin als ihr Chef zu haben. Dass eine Infrastrukturministerin Musikfesttage eröffnet, hat angesichts der 100 Meter von der Konzerthalle entfernten Brücke nach Polen dann auch etwas symbolhaftes. "Auf konzertante Weise werden seit Jahrzehnten mit den Musikfesttagen Brücken zwischen den deutsch-polnischen Nachbarn gebaut", betonte sie. Unterschiedliche Stimmen der Organisatoren würden dieses Festival gleichsam gleichberechtigt nebeneinander zu einem grenzüberschreitenden Ereignis machen. "Musik begeistert, verbindet und vereint", hob sie die Wirkung der deutsch-polnischen Musikfesttage hervor.

Wenn in diesem Jahr an 13 Orten auf beiden Seiten der Oder musiziert wird, würden damit auch Sprachgrenzen überwunden, sagte Martin Wilke. Er würdigte auch das Programm der diesjährigen Festtage. Beim Eröffnungskonzert würden durch die musikalische Umsetzung von Schostakowitsch´ Sinfonischem Poem auf die Oktoberrevolution und Siegfrieds Matthus´ Komposition "Luther Träume" zum Reformationsjubiläum gewissermaßen gesellschaftspolitische Widersprüche aufgezeigt. Zwischen Revolution und Reformation. Auch darauf hätten sich die deutschen und polnischen Organisatoren bei diesem Festival programmatisch eingelassen. Vor allem sind die Musikfesttage jedoch ein Festival der besonderen Begegnungen, von deutschen und polnischen Künstlern, Musikwissenschaftlern und vor allem Zuschauern, betonte Slawomir Kulczynski vom Marschallamt in Zielona Gora.

Nach den Reden und der Pause gab es dann viel Schlagzeug und Geklingel. Dazu unter anderem Hebräisches und einen Lutherchoral. "Luthers Träume" von Siegfried Matthus wurden vom Brandenburgischen Staatsorchester und der Frankfurter Singakademie uraufgeführt. Dazu sangen unter anderem junge Musikstudenten aus Berlin. Luthers Ausruf "Bier her, Bier her. Wir haben Durst" machte die musikalische Vision von "Luthers Träume" bildhaft und verständlich. Die Konzertbesucher hatten in 15 "Träumen" die Möglichkeit von einer Szene oder einem Gedanken in den anderen zu springen. Luther soll all diese widersprüchlichen Träume gehabt haben. Am Ende gab es langanhaltenden Beifall - für die Musiker des Staatsorchesters mit Howard Griffiths, die Solisten, Sänger der Singakademie und auch Siegfried Matthus. In ihn mischten sich ein Bravo- und Buh-Rufe.

Beim anschließenden Empfang war die Uraufführung von "Luthers Träume" das besondere Gesprächsthema. Ministerin Katrin Schneider zeigte sich nach einem Gespräch mit Intendant Peter Sauerbaum überrascht, dass bislang nur diese eine Aufführung von diesem Stück vorgesehen ist. Grund sind die Kosten. Die Ministerin regte eine zweite Aufführung im Brandenburger Dom an. Das Land würde sich dann an diesen Kosten beteiligen, konnte sie sich an diesem Abend vorstellen.

Ex-OB Wolfgang Pohl (SPD) zeigte sich ein wenig besorgt über die seiner Meinung nach zu vielen leeren Stühle in den beiden Seitenschiffen an diesem Abend. "Die Musikfesttage an der Oder sind ein herausragendes Ereignis in Frankfurt. Sie brauchen jedoch auch neue Impulse", betonte er.