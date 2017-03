370 Euro werden in Kinderrestaurant investiert

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Bei den vielen bunten Luftballons war der große Scheck für die Kinder reine Nebensache. Am Freitag konnte die Kita Schwalbennest in Golzow eine Spende über 372,65 Euro entgegennehmen. Überreicht wurde das Geld von Sebastian Frey, Geschäftsstellenleiter der Sparkasse in Manschnow.

Spende: Sebastian Frey übergibt den Scheck an Regina Müller, sowie an Elias (4), Pia (5) und Sven(4) (v.l.). © MOZ/Josefine Jahn

"Für Kinder wird immer gerne gespendet", sagte Frey und meinte dabei jene Sparkassen-Kunden, die sich an der Kalenderaktion beteiligt haben. Für das Jahr 2017 hatten dieses Mal Sparkassenmitarbeiter selbst Bilder in Märkisch-Oderland gemacht, die zwölf schönsten ausgewählt und zu einem Kalender zusammengestellt. Dieser wurde wieder zum Verkauf angeboten - auf freiwilliger Basis wurde ein Minimalpreis von 1,50 Euro festgelegt. Wer mehr geben wollte, konnte das natürlich tun. "Insgesamt haben wir 250 Kalender verkauft", sagte Frey. Die Kunden wussten beim Kauf, dass der Erlös der Golzower Kita zugute kommen werde. "Wir gehen immer reihum", sagte Sparkassenmitarbeiterin Lisa Altwig. So gehe das eingenommene Geld aus dem Kalenderverkauf jedes Jahr an eine andere Einrichtung oder einen Verein um Umkreis - um möglichst viele Menschen zu unterstützen. "Da freuen wir uns wirklich sehr drüber", sagte Erzieherin Regina Müller, als sie den Scheck entgegennahm. Die Kinder waren derweil mit Luftballons beschäftigt, die Lisa Altwig und Sebastian Frey mitgebracht hatten. "Damit kann man den Kindern eine noch größere Freude machen", sagte Frey lächelnd.

Für die Spende ist bereits Verwendung gefunden. "Das geht in unser geplantes Kinderrestaurant", erklärte die Erzieherin. Der Raum zum Verzehr von Frühstück, Mittagessen und Vesper wird gerade in der ehemaligen Kita-Küche eingerichtet, damit die etwa 70 Kitakinder für die Mahlzeiten nicht mehr ihre Gruppenräume nutzen müssen. "Da freuen wir uns schon alle drauf", sagte Regina Müller.