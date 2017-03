Gute Stimmung auch nach Aschermittwoch

artikel-ansicht/dg/0/

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Aschermittwoch war am vergangenen Sonnabend eigentlich schon vorbei, doch in der Mehrzweckhalle von Brieskow-Finkenheerd steppte trotzdem noch der Bär.

"Es ging nicht anders mit den Terminen, da die Halle immer belegt ist und außerdem die anderen Vereine ringsum ihre Termine hatten", begründet Mario Rückert, Präsident des Finkenheerder Fastnachtsclubs (FFC), den späten Fastnachtsball. Die Terminfrage interessierte das närrische Volk aus Nah und Fern derweil weniger. Unter dem Motto: "Egal ob Regen, Hagel oder Schnee, gefeiert wird beim FFC!", war Spaß, Abwechslung und Lebenslust angesagt. Dazu trugen nicht nur die bunten Kostüme und die guten Laune des Publikums bei, sondern auch die Programmpunkte des FFC selbst. Unterbrochen von vielen Tanzrunden präsentierten sich die unterschiedlichsten Altersgruppen des FFC in Tanzbildern, Showeinlagen und natürlich im großen Finale. Im ausverkauften Ballhaus zu Brieskow-Finkenheerd war die Stimmung wohl nicht mehr zu überbieten, außer vielleicht am kommenden Freitag, dem 10. März, um 15 Uhr, wenn der FFC zur Kinderfastnachtsparty in die Mehrzweckhalle einlädt.

Für Moderator Horst Siebke und die restlichen 64 Mitglieder des FFC wurde es ein langer Abend mit rund 24 Programmpunkten, in die fast alle einbezogen waren. "Wir machen hier Fasching fürs und mit dem Publikum und keine Sitzveranstaltungen, eigentlich angelehnt an die sorbischen Fastnachtsbräuche", so der Präsident. "Auch um unseren Nachwuchs steht es recht gut. Wir haben etwa 30 Kinder und Jugendliche, die die Traditionen fortführen werden und natürlich auch neue Elemente mit in die Programme einbringen", erzählt der Vereinsvize Jörg Skibba.

Die Freude an den Tänzen, der Kostümierung und am Treiben ist schon bei den Jüngsten zu sehen. Egal, ob "Krümelkekse" oder "Zappelzwerge" - ihren Auftritten fieberten alle entgegen und wurden dafür mit tosendem Applaus belohnt. Die Vorfreude der Knirpse des FFC auf den Kinderfasching ist besonders groß, da sie mit vielen gleichaltrigen Gästen rechnen dürfen. Denn der Eintritt ist für jedes Kind frei und wird vom Kinderförderverein Brieskow-Finkenheerd übernommen.