Musikfesttage eröffnet: Klangporträt eines widersprüchlichen Charakters

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein geschichtsträchtiges Jahr ist es zweifellos, dieses 2017. An 500 Jahre Reformation und 100 Jahre Große Sozialistische Oktoberrevolution gilt es auf die vielfältigste Weise zu erinnern. An Geschehnisse also, die die Welt erschütterten und veränderten. Das Eröffnungskonzert der Musikfesttage an der Oder, die diesmal unter dem "Kontrapunkt"-Motto stehen, widmete sich in der Konzerthalle beiden Jubiläen. Es wurde vom Staatsorchester, der Frankfurter Singakademie und Gesangssolisten unter Leitung von Howard Griffiths gestaltet.