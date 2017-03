artikel-ansicht/dg/0/

Kagel (MOZ) Reinhold Andert geht nicht mehr auf Tournee. Deshalb war es einem glücklichen Umstand zu verdanken, dass der 72 Jahre alte Liedermacher und Buchautor bei der "Kulturstunde" am Freitag in der "Alten Schule" zu erleben war - und zwar einer zweifachen persönlichen Beziehung. Erstens ist Reinhold Andert mit Renate Holland-Moritz bekannt, die im letzten Jahr beim Kageler Heimatverein zu Gast war und zweitens kennt er Andreas Turowski, den Mann der Vereinsvorsitzenden Elisabeth Turowski. Beide haben sich im legendären Oktoberklub der DDR engagiert.

"Ich werde ein paar alte Lieder singen und etwas aus meiner verpfuschten Biografie erzählen", erklärte er vor dem Auftritt mit einem verschmitzten Lächeln. Auf beides waren die rund 60 Zuhörer im voll besetzen Raum gespannt. Walter Märtins aus Grünheide erklärte: "Er ist ein interessanter Zeitzeuge. Ich bin neugierig, was er zu erzählen hat."

Denn Reinhold Andert ist nicht nur wegen seiner politischen Songs bekannt, die dem ehemaligen Genossen einen Ausschluss aus der SED einbrachten, sondern wegen seiner Interviews, die er mit Erich Honecker führte, als sich der gestürzte Staatsratsvorsitzende ab Januar 1990 im Kirchenasyl bei Pfarrer Uwe Holmer in Lobetal bei Bernau befand. Er hat sie später in dem Buch "Nach dem Sturz. Gespräche mit Erich Honecker" veröffentlicht.

Und so sang er bekannte Lieder wie "Fürsten in Lumpen und Loden" und erzählte Anekdoten aus seinem kontrastreichen Leben - wie er mit seiner Mutter und seinem Bruder als Kriegsflüchtling nach Sömmerda kam, katholischer Ministrant wurde und gleichzeitig Gruppenratsvorsitzender bei den Pionieren. Wie er erst ein Priesterseminar besuchte, dann marxistisch-leninistische Philosophie studierte und schließlich die realsozialistischen Widersprüche verpackt in Parabeln in Liedern vortrug.

Er ist ein Meister der Parabel und so lauschten die Zuhörer an diesem Abend noch einmal dem Ungesagten zwischen den Zeilen nach, verstanden, lachten, klatschten. Sie hörten auch gebannt zu, wie er in der Wende zu seiner Bekanntschaft mit Erich Honecker kam - nämlich über dessen Tochter Sonja, die seine Nachbarin war. "Am meisten hat mich erstaunt, dass Erich Honecker keinen echten Freund hatte", sagte Reinhold Andert am Ende. Der mächtigste Mann der DDR war ein einsamer Mensch.