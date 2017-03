Oranienburger Rocknacht: Fest für Bass und Schlagzeug

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Das Oranienwerk hat am Samstagabend einmal mehr gebebt. Die Musiker von "Sam Jam" haben zur sechsten Rocknacht eingeladen. Rund 200 Musikfans waren der Einladung gefolgt.

Statt wie sonst üblich vier Bands sind bei dieser Rocknacht zwei Bands aufgetreten - "Sam Jam" selbst sowie das "Projekt Muetzen". "Das hängt damit zusammen, dass wir diesmal leider nicht den Keller als Veranstaltungsort für die 80er-Jahre-Party buchen konnten", erklärte Garrit Grüneberg, der Sänger von "Sam Jam". Da dieser Teil der Rocknacht aber auch immer großen Zuspruch bei den Gästen fand, wurde kurzerhand umdisponiert: Weniger Bands, die dafür mehr Zeit für ihr musikalisches Programm hatten. Und im Anschluss wurde der Kultursaal des Oranienwerks zu einer 80er-Jahre-Disco umfunktioniert.

Auch sonst galt es bei den Vorbereitungen für diese Auflage der Party, einige Steine aus dem Weg zu räumen. So wurden sowohl der Einlasser als auch einer der Techniker kurzfristig krank. Doch "Sam Jam" wäre nicht "Sam Jam", wenn sie nicht auch diese Hindernisse überwunden hätten.

Die Gastgeber selbst eröffneten den Abend, und schnell wurde klar: Das abgespeckte Programm trübte die Stimmung nicht im Geringsten, das Publikum feierte gemeinsam die Rockmusik. Die hatte "Sam Jam" an diesem Abend vor allem in deutscher Sprache im Gepäck. Die fünfköpfige Band spielte sowohl wohlbekannte Partylieder, beispielsweise den "Goldenen Reiter" von Joachim Witt, als auch eigene Stücke von ihrem neuen Album, das anlässlich des 20-jährigen Bandjubiläums im Frühsommer veröffentlicht werden soll. Lediglich eine Strophe fehle noch, dann sei das Gesamtkunstwerk fertig, kündigten die Rocker auf der Bühne an.

Ihr Auftritt dürfte jedenfalls Lust auf mehr gemacht haben, nicht nur unter eingefleischten Fans, wie es Uta und Dennis Martens sind. "Wir waren bisher bei jeder Rocknacht, weil wir "Sam Jam' so gerne sehen. Es ist schon ein bisschen schade, dass jetzt etwas weniger Leute kommen als am Anfang, als die Rocknacht wieder neu aufgelegt wurde. Wenn mehr Bands auftreten, ist die musikalische Vielfalt natürlich auch größer. Aber die echten Fans kommen immer noch zum Feiern, das ist großartig", sagte Uta Martens. Nachdem "Sam Jam" ihr Publikum über eine Stunde lang bestens unterhalten hatte, war die Bühne frei für die "Muetzen". Die Oranienburger Coverband rockte den Kultursaal mit ihren eigenen Interpretationen der verschiedensten Bands von Nirvana bis zu den Beatsteaks. Inzwischen hatten sich die Gäste auch weiter in Richtung Bühne vorgewagt, sodass die Tanzfläche nun gut gefüllt war. Die nächste Rocknacht wird voraussichtlich im Januar 2018 stattfinden.