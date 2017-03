Nordkorea feuert mehrere ballistische Raketen ab

artikel-ansicht/dg/0/

Seoul/Tokio (dpa) Nach dem Beginn der jährlichen südkoreanisch-amerikanischen Frühjahrsmanöver hat Nordkorea militärische Stärke demonstriert und erneut mehrere ballistische Raketen getestet. Japan und Südkorea sprachen von vier solcher Raketen, die Nordkorea am Montag in Richtung Japanisches Meer (Ostmeer) abgefeuert habe. Die Geschosse seien im Westteil des Landes gestartet worden und etwa 1000 Kilometer weit geflogen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mit. Japan legte "starken Protest" ein.