Derby endet mit wichtigen VfB-Punkten

Gramzows Pascal Lange (r.), der später das siegbringende 1:0 per Elfmeter erzielte, versucht in dieser Szene auf dem holprigen Lützlower Geläuf, dem Grünower Christopher Löhrs (M.) das Streitobjekt abzuluchsen. © Carola Voigt

Aufgrund des Regenwetters der zurückliegenden Woche und der schlechten Platzverhältnisse in Gramzow wurde das Spiel auf den Ausweichplatz nach Lützlow verlegt. Beide Mannschaften hatten dort mit dem holpri-gen Geläuf Probleme. Es kam kein richtiges Spiel zustande - der Ball wurde oftmals einfach lang nach vorn geschlagen. Möglichkeiten gab es zumeist nur durch gewonnene "zweite Bälle" oder per Standard.

Die erste Viertelstunde merkte man den Grünowern das Selbstbewusstsein an, das sie aus dem jüngsten Sieg gegen Templin mitgenommen hatten. Es gab nur eine Großchance in der ersten Halbzeit, als Christopher Löhrs einen Flügellauf startete und mit einem Querpass Marcel Bäuerle im Strafraum bediente. Dieser scheiterte am stark reagierenden VfB-Torwart Mateusz Silewicz. Auch im zweiten Spielabschnitt gab es nur wenige Torraumszenen. Die Defensivreihen beider Mannschaften bestimmten die Partie.

Als dann aber ein Freistoß bei Michael Bathke landete, brachte ein Foul dem Gastgeber einen Elfmeter. Der 18-jährige Pascal Lange verwandelte zum umjubelten 1:0 (73.). In den letzten Minuten ließ der VfB - bis auf einen gefährlichen Freistoß vom Grünower Kapitän Matthias Manteufel - nichts mehr zu und brachte die drei Punkte ins Ziel.

Spielerisch war das Match sicher wenig überzeugend, aber Übungsleiter Pascal Högelow war mit der Einstellung seiner Gramzower Elf zufrieden. Die absolviert am Sonnabend das nächste Lokalderby in Gartz - die Blau-Weißen bezogen am Sonntag in Zehdenick gegen Victoria Templin eine 2:4-Niederlage. Der FC Einheit bestreitet sein nächstes "Heimspiel" dann in Birkenwerder gegen Tabellenschlusslicht 1. FV Stahl Finow.