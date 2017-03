Blitztor folgt bitteres Ende

artikel-ansicht/dg/0/

Zeuthen (MOZ) Nach einem heiß umkämpften Spiel der Fußball-Brandenburgliga trennten sich Eintracht Miersdorf/Zeuthen und Preussen Eberswalde 3:3. Dabei war die Elf von Trainer Frank Rohde stets in Führung gegangen und verlor erst durch einen Foulelfmeter kurz vor Abpfiff zwei wichtige Zähler.

Das Spiel konnte eigentlich nicht besser für die Eberswalder beginnen. Nach einer Minute gab es am Eintracht-Strafraum schon den ersten Freistoß. Aus 25 Meter hämmerte Steven Zimmermann den Ball unhaltbar ins Dreiangel. Es stand 1:0 und gerade einmal 85 Sekunden waren gespielt. Dann fast der nächste Treffer für Preussen. Yusaku Wasaki spielte in den Sechzehner auf seinen Landsmann Hiroki Onoda im Fünf-Meter-Raum. Doch der Ball versprang dem agilen Außenflitzer. Ein vielversprechender Auftakt für die Rohde-Elf, die sehr zielstrebig die Auswärtsaufgabe anging. Die Heimelf versuchte mit langen Bällen aus der Abwehr heraus dagegenzuhalten, wollte schnell Preussens Mittelfeld überspielen. Die meiste Gefahr erwuchs den Eberswalder jedoch aus Standards heraus, wenn nach Ecken und Freistößen die Miersdorfer im Gästestrafraum auftauchten.

Nach einer Viertelstunde hatte sich die Elf von Eintracht-Trainer Alexander Schröder auf die Gäste besser eingestellt, sie neutralisierte die Partie. Als Preussen einen Zweikampf auf der rechten Abwehrseite unnötig gegen Nils Reinhardt verlor, landete dessen Flanke bei Jan Wolter, der sofort abschoss. Torwart Lennard Peter reagiert blendend, war aber beim Nachschuss von Marvin Soost zum 1:1-Ausgleich machtlos (20.). Ein Spiel auf Augenhöhe entwickelte sich. Zwar zerrten Preussens Stürmer an den Ketten, waren aber wenig glücklich im Abschluss. Besonders Zimmermann und Onoda setzten dafür die Akzente nach vorn, hatten gute Möglichkeiten. Ein perfekter Spielzug, durch Zimmermann eingeleitet, von Onoda auf Raif Yaman am Strafraum weitergespielt, landete fast im Toreck. Doch Keeper Anton Wittmann spitzelte das Leder noch um den Pfosten (35.). Eberswalde war aber wieder am Drücker. Kurz vor und nach der Pause hatten die Gastgeber ihrerseits wieder gute Chancen.

Den nächsten Treffer erzielten jedoch die Eberswalder vom Elfmeterpunkt aus. Christian Schlegel verwandelte sicher - 2:1 (56.). Mit der Einwechslung von Nick Lange kam nochmals neuer Schwung ins Spiel. Ein Zuspiel von Wasaki hämmerte Lange ins Eck, zwang den Keeper zur Faustparade (59.). Dann eine Lange-Vorlage auf Schlegel, der köpfte aus Nahdistanz knapp am Pfosten (66.) vorbei. Jetzt wurde das Spiel richtig bissig, hart umkämpft. Schiedsrichter Steffen Seifert aus Zinnitz verteilte bis zum Abpfiff noch sieben Gelbe Karten (Eintracht fünf, Preussen zwei). Dann schien die Partie zugunsten der Eberswalder entschieden zu sein. Wasaki krönte seine Leistung mit dem Treffer zum 3:1 (70.). Doch in die Freudenphase der Gäste setzten die Miersdorfer durch Matthias Ritter den Anschlusstreffer (73./2:3). Eine schlecht verteidigte Flanke in den Sechzehner seitens der Eberswalder. Auf der Gegenseite zappelte der Ball auch im Netz, doch die Fahne ging beim Treffer von Yaman hoch - Abseits (76.).

Die Schlussphase bestimmten wieder die Miersdorfer und hatten das Glück auf ihrer Seite. In der zweiten von drei Nachspielminuten stolperte Verteidiger Marcin Dymek Angreifer Karam Al Maliji in die Beine. Pfiff, Elfmeter. Reinhardt ließ durch den 3:3-Ausgleich seine Elf jubeln, rettete mit seinem Treffer den Miersdorfern noch einen wichtigen Punkt (92.).

Verständlich, dass die Eberswalder am Boden zerstört waren. Einziger Trost blieb, der Fünf-Punkteabstand zur Eintracht bleibt bestehen. Erleichterung pur dagegen beim Trainergespann Alexander und Christian Schröder nach dem ersten Punktgewinn unter ihrer Leitung.

Für Trainer Frank Rohde und sein Team steht bereits am Freitag die nächste große Herausforderung an, dann ist der Tabellensechste Oranienburger FC Eintracht zu Gast im Westendstadion (19.30 Uhr).

Preussen: Peter - Krause, Hellmich, Oguz, Dymek, Musick, S.Zimmermann, Onoda (53.Lange), Wasaki, Yaman (87. Ziethen), Schlegel