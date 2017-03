Fantastischer Rückrundenstart

artikel-ansicht/dg/0/

Insgesamt sehen die 100 Zuschauer sehr ereignisarme erste 20 Minuten. Beide Teams agieren ungenau und verlieren zu schnell den Ball. Das Spiel ist geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, die zu vielen Freistößen aus dem Halbfeld führen. Der Führungstreffer fällt in der 32.Minute durch einen schnellen Bernauer Konter. Einheit gewinnt den Ball an der Mittellinie und Max Walter läuft damit von der Mittellinie bis an den Gästestrafraum, flankt zu Volkan Altin, der zur 1:0-Führung verwandelt. "Es war wichtig, dass wir in dieser Phase geduldig geblieben sind", erklärt Thomaschewski. Sachsenhausen wird nun in der Offensive aktiver. So setzt sich TuS-Stürmer Andor Müller nach einem langen Ball gegen Julian Graf durch, spitzelt den Ball an Einheit-Keeper Niklaas Seifarth vorbei, doch der Schuss landet knapp neben dem Tor (35.). Auf der anderen Seite kann Einheit kurz vor der Pause dann noch auf 2:0 erhöhen. Eine flache Hereingabe von Elton Makengo wird von Sachsenhausens Robert Wiesner unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht.

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit beinahe der nächste Treffer für Einheit durch Walter, doch TuS-Keeper Schrobback kratzt seinen Freistoß von der Linie. Wie in der ersten Halbzeit versuchen die Gäste immer wieder mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen, doch Einheit verteidigt diese tadellos. "Ich habe meinen Jungs gesagt, dass es nicht auf die ersten Bälle ankommt, sondern die zweiten Bälle enorm wichtig werden und da standen wir immer gut", erklärt Einheit-Trainer Thomaschewski anschließend. Lediglich in der Umschaltbewegung verlieren die Bernauer teilweise zu schnell den Ball. In der 68.Minute macht Volkan Altin mit seinem zweiten Treffer schlussendlich alles klar. Nachdem ein langer Einwurf verlängert wird, steht der Mittelfeldspieler goldrichtig im Strafraum und muss den Ball aus wenigen Metern nur noch über die Linie drücken. Auch in der restlichen Zeit bleibt Einheit defensiv konzentriert und bissig in den Zweikämpfen. So kommt Sachsenhausen in der zweiten Halbzeit zu keinem gefährlichen Abschluss.

Einheit Bernau: Seifarth - Schneider, Graf, Nkok, Manteufel, Atin (76. Gerhard), Schlender, Makengo (87. Gorczak), Walter, Ziegler, Wemmer (68. Abranitsch)