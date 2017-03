Siegreich in die Playoffs

artikel-ansicht/dg/0/

Die Herzöge Wolfenbüttel erwiesen sich lange Zeit als der befürchtet hartnäckige Gegner. Nach zuletzt drei Siegen wollten die Gäste ihre minimale Chance auf den vorzeitigen Klassenerhalt und den Einzug in die Playoffs wahren. So bereiteten die Herzöge den Hausherren vor allem in der ersten Halbzeit einige Schwierigkeiten. Bernau startete mit Pierre Bland, Robert Kulawick, Kevin Wohlrath, Timajh Parker-Rivera und Jonas Böhm. Es entwickelte sich direkt ein munteres und ausgeglichenes Spiel. Ein Zwischenlauf Anfang des zweiten Viertels bescherte Wolfenbüttel ein kleines Punktepolster und ließ die Playoff-Hoffnungen aufflammen (24:29, 15. Minute). Der bis dahin noch unauffällige Ferdinand startete dann den Lok-Turbo. Ein 11:0-Lauf mit sieben Punkten allein durch Zylka brachte Bernau wieder in Führung (35:29, 17. Minute). Jonas Böhm und Jannes Hundt sorgten bis zur Halbzeit für die weiteren Bernauer Zähler. Ein Dreier vom Herzöge-Playmaker Demetrius Ward, der am Ende mit 23 Punkten überzeugte, sorgte auf der Anzeige für einen ausgeglichenen 41:40-Halbzeitstand.

Lok Bernau kam konzentrierter aus der Kabine und konnte sich nach Punkten von Kapitän Jonas Böhm und einem Zylka-Dreier auf 46:40 absetzen. Die Antwort der Wolfenbütteler kam prompt mit einem Doppelpack von Khalil Kelley. Erst gegen Ende des dritten Viertels, nach Dreipunktspiel von Jannes Hundt und zwei starken Korbaktionen von Robert Glöckner, erspielte sich Bernau einen beständigen Vorsprung (64:55, 28. Minute). Kurz danach erhöhte Robert Kulawick per Dreier erstmals zu einer zweistelligen Führung. Zu Beginn des Schlussviertels ließ es Timajh Parker-Rivera zweimal spektakulär per Dunking krachen. Bernau suchte jetzt die großen Leute am Brett und konnte den Vorsprung ausbauen. Zylka und Parker-Rivera machten den Deckel auf den 17. Saisonsieg und jubelten am Ende über einen souveränes 94:77 gegen die Herzöge Wolfenbüttel. Youngster Ferdinand Zylka war mit 21 Punkten bester Punktesammler der Lok.

Lok-Headcoach René Schilling: "Wir konnten uns gegen Wolfenbüttel in der zweiten Halbzeit deutlich steigern, weshalb ich mit dem Ergebnis absolut zufrieden bin. Vor der Pause haben wir vor allem in der Defensive nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Dazu kamen dann viele kleine Nachlässigkeiten. Wir können jetzt aber mit positiver Stimmung in die Playoffs gehen."

Nach einem spannenden letzten Spieltag in der Hauptrunde stehen die Teilnehmer für Playoffs und Playdowns fest. Als Tabellenerster der Nordstaffel warten auf Bernau die Nachwuchsbasketballer von Bundesligist Fraport Skyliners aus Frankfurt.

Bernau: Zylka (21 Punkte), Bland (13), Böhm (12), Parker-Rivera (9), TSchneider (9), Kulawick (9), Hundt (9), Glöckner (8), Kovalev (2), Adamczak (2), Wohlrath, Valentic