Familienteam und Weltmeister-Anwärter

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557206/

Für den neuen Angermünder Bürgermeister war diese Sportlerehrung in Angermünde eine Premiere und ein Heimspiel zugleich. Frederik Bewer, der seit acht Monaten im Amt des Stadtoberhauptes und damit erstmals Gastgeber für die traditionelle Siegerehrung der MOZ-Leserumfrage "Sportler des Jahres" ist, fühlt sich als aktiver Triathlet und Initiator des Schorfheide- Laufes dem Sport auch persönlich sehr verbunden. Keine Frage, dass er sich sofort bereit erklärte, die Auszeichnungsveranstaltung wieder im Rathaus gemeinsam mit der MOZ auszurichten. Viele der für diese Umfrage aus dem Altkreis Angermünde nominierten Sportler kennt er persönlich.

In fast familiärer und doch festlicher Atmosphäre mit dem neuen Angermünder Image-Film, der auch den Breitensport erwähnt, mit Fotopräsentation der Teilnehmer, kleinen Anekdoten, Pokalen und Büfett mit Schnittchen und Kuchen von Bäcker Schreiber ließen MOZ-Sportredakteur Jörg Matthies und Frederik Bewer das Sportjahr 2016 noch einmal Revue passieren und hoben besondere Höhepunkte und Leistungen der Athleten hervor.

"Die bunte Mischung der Kandidaten zeigt, dass es bei der Umfrage nicht nur auf sportliche Höchstleistungen und Medaillenränge ankommt, sondern es um Engagement und Popularität geht", betonte Jörg Matthies und bezeichnete schon die Nominierung als besondere Anerkennung. 5502 Stimmen gingen schließlich ein. Die Bandbreite sportlicher Erfolge reichte von Familie Lupa aus Angermünde als Sieger in der Laufcup-Familienwertung bis zum 4. Platz bei einer Weltmeisterschaft, den Kanutin Saskia Regorius aus Schönow errang.

Familie Lupa, das sind Papa Erik, Mama Marene und die Kinder Collin (18), Conner (14) und Nesthäkchen Smilla (9), die seit einigen Jahren gemeinsam als Familie dem Laufsport frönen und an Wettkämpfen teilnehmen. So ein Teamgeist muss gewürdigt werden. Zum dritten Mal waren sie nun für die MOZ-Sportlerumfrage aufgestellt. Zum Sieg hat es erneut nicht ganz gereicht, aber mit 483 Stimmen immerhin zum 3. Platz. "Im nächsten Jahr schaffen wir den Sieg", gab sich Familie Lupa weiter zuversichtlich. Das nächste Sportereignis als Familie steht schon vor der Tür: der Angermünder Firmen- und Teamlauf am 21. April, den Vater Erik mit aus der Taufe hob.

In diesem Zusammenhang würdigte Frederik Bewer auch die vielen ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die es den Sportlern erst ermöglichen, ihre Leistungen bei Wettkämpfen zu messen und in Gemeinschaft zu trainieren. "Die Pokale und Urkunden, die an diesem Tag verliehen werden, sind zugleich ein Dankeschön an die Vereine, Trainer, Mannschaften, Organisatoren, Sponsoren und an die Familien der Aktiven, die den Sport unterstützen - ob durch Fahrten zum Training oder zu Wettkämpfen, die oft viele Wochenenden im Jahr beanspruchen."

Davon können auch die Oberliga-Frauen des Angermünder Handballclubs ein Lied singen, die gleich nach der Feierstunde wieder zum Training eilten und fast jedes Wochenende zu Spielen unterwegs sind. Bei der Angermünder Sportlerehrung sind die Handballfrauen schon Stammgäste und konnten wiederholt, allerdings in wechselnder Besetzung, den Siegerpokal in der Mannschaftswertung heimtragen. "Die Fans haben das Team zu Recht zur besten Mannschaft des Jahres gewählt. Es ist die leistungsstärkste Handballmannschaft der Uckermark", betonte MOZ-Sportredakteur Jörg Matthies, der die Entwicklung der HCA-Teams über Jahre verfolgen konnte. 897-mal machten Leser auf den Stimmzetteln der MOZ ein Kreuzchen hinter dem HCA und verhalfen den Frauen damit zum Siegerpokal. Für Janine Duckert, Gina Karbe und Nathalie Suckow, die ihre Mannschaft bei der Sportlerehrung vertraten, war die mit Spannung erwartete Bekanntgabe der Preisträger dennoch eine große Überraschung und Freude pur. "Das ist ganz toll, wir sind überwältigt!", strahlten die drei und wollen den Dank an ihre Trainer Denny Reinicke und Dirk Cavalier weitergeben.

Ein bekannter Name auf dem Stimmzettel der MOZ-Sportlerumfrage ist auch Saskia Regorius. Die Kanutin aus Schönow trainiert seit einigen Jahren an der Sportschule Potsdam und konnte bei der Weltmeisterschaft der Junioren 2016 einen großartigen vierten Platz erkämpfen. In ihrem Heimatdorf und bei Arbeitskollegen, Bekannten und Freunden ging ihre Oma Hannelore Bock wieder Klinken putzen und mobilisierte über 1000 Stimmen für ihre talentierte Enkelin. Kein Wunder, dass die stolze Familie mit Oma, Mutter und Brüdern zur Siegerehrung ins Rathaus mitkam.

Weil die Veranstaltung zum ersten Mal an einem Freitagabend stattfand, konnte Saskia diesmal persönlich teilnehmen. "Ich habe zwar schon bei großen Wettkämpfen auf dem Siegertreppchen gestanden, aber hier bei dieser Umfrage zu Hause einen Pokal zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes", gestand Saskia, die stimmenmäßig nur knapp von Nico Wendtland übertrumpft wurde. Der Torschützenkönig vom Fußballteam Blau-Weiß Gartz ist Sportler des Jahres 2016. "Es ist zwar ungewöhnlich, aus einer Teamsportart einen Einzelkandidaten zu nominieren, doch Nico hat durch überragende Leistungen die Mannschaft geprägt. Letztlich ist es eine Anerkennung für die gesamte Gartzer Truppe", hob Jörg Matthies hervor.

Im nächsten Jahr wollen MOZ und Bürgermeister eine neue Form der Ehrung in Angermünde wagen und ähnlich wie in Schwedt einen Sportlerball mit Musik und Tanz auf die Beine stellen. Versuche dafür gab es bereits in der Vergangenheit, die Resonanz war aber bislang verhalten. "2018 hoffen wir auf einen Neuanfang", sagen Jörg Matthies und Frederik Bewer als sportaffines Initiatorenteam: "Wir sehen uns!"