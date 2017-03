Mit dem Nachwuchs auf Weltreise

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Wer am Sonnabend Kugelfische, Quallen, Löwen und eine Giraffe sehen wollte, der musste nicht in den Zoo gehen, sondern ins Paul-Wunderlich-Haus. Dort hat eine Vorrunde des Barnimer Kinder- und Jugendfestivals stattgefunden - bevor in zwei Monaten das Finale steigt.