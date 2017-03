Zwei Treffer kurz vor der Pause

artikel-ansicht/dg/0/

Neustadt/Dosse (MOZ) Im Spiel der Brandenburgliga gewannen die Fußballer von Union Klosterfelde bei Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 2:0. Da die erste Partie der Rückrunde gegen die TSG Einheit Bernau ausfallen musste, kann Union auf einen geglückten Auftakt verweisen. Klosterfeldes Trainer Jan Hübner war vor der Begegnung klar, dass der Sieg hauptsächlich über den Kampf errungen werden kann. Einige Leistungsträger fehlten in seiner Startelf, sodass andere Spieler in die Bresche springen mussten.

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Uwe Weitzmann sahen die 120 Zuschauer ein eher zerfahrenes Spiel. Beide taten sich mit dem Spielaufbau schwer, wobei die Gäste sich im Verlauf steigern konnten. Die Neustädter sahen sich wohl schon mit einem Unentschieden in der Halbzeitpause, das schlug Union zweimal zu. Das 1:0 besorgte Mateuz Wallroth in der 40. Minute. Wenig später schaltete Klosterfelde bei Ballbesitz schnell um, schickte einen langen Pass in die Spitze, den Jerome Ehweiner zum 2:0 verwandelte (47.).

Nach dem Wechsel drückten die Platzherren verstärkt auf den Anschlusstreffer. Doch da stießen sie auf eine sicher stehende Union-Abwehr und einen starken Dennis Tietz zwischen den Klosterfelder Pfosten. Nur wenige Tormöglichkeiten ließen sie den Neustädtern zu. Am Ende blieb es beim 2:0.

Überglücklich zeigten sich die Barnimer nach dem Schlusspfiff. Aufgrund der gespannten Personalsituation hätten sie sich wohl auch mit einem Punkt zufrieden gegeben.