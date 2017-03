Mehr Zeit für Familie und Freizeit

artikel-ansicht/dg/0/

Die IG BCE vertrete eine Branche mit einem der höchsten gewerkschaftlichen Organisationsgrade. 80 Prozent aller Betriebsräte seien auch Mitglied der Gewerkschaft und allein in der chemischen Industrie 60 Prozent der Unternehmen tarifgebunden, darunter auch die PCK-Raffinerie mit ihren 1200 Beschäftigten. Insgesamt habe BCE 16 000 Mitglieder in 247 Betrieben in Berlin und Brandenburg. "Das gibt uns eine große Durchsetzungskraft", betonte Heinrich. Das zeige sich in den Tarifverhandlungen, einem klassischen Handlungsfeld von Gewerkschaften. Derzeit verhandele die IG BCE mit dem Arbeitgeberverband Chemie Ost über Arbeitszeitverkürzungen um 90 Minuten pro Woche, um den Beschäftigten mehr Zeit für Familie, Freizeit und Erholung zu ermöglichen. Erste Gespräche gebe es dazu am 7. März. Dies sei zudem ein Ansatz, auf den demografischen Wandel zu reagieren.

Hier sieht auch Rolf Erler, Bezirksleiter Berlin-Brandenburg, einen Schwerpunkt der gewerkschaftlichen Arbeit. "Die Arbeitswelt wird immer komplexer, die Belastungen steigen, gleichzeitig aber auch die Lebensarbeitszeit. Darauf muss die Industrie in ihren Tarifverträgen reagieren." Mit Unternehmen wie dem PCK und dem Betriebsrat gebe es Sozialpartnerschaften, um solche Herausforderungen der veränderten Arbeitswelt zu diskutieren.

Das war auch Thema einer Podiumsdiskussion mit Ministerpräsident Dietmar Woidke als Gast der Konferenz. "Gute Arbeit ist die beste Versicherung für sozialen Aufstieg und gegen populistische Ideologen. Deshalb sind starke Gewerkschaften wichtig für sozialen Zusammenhalt", so Woidke.