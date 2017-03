artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Irgendwann wird jede Zukunftsvision von der Gegenwart eingeholt - und überholt. Doch gerade von Erzählungen und Filmen, die spürbar in die Jahre gekommen sind, geht eine skurrile, leicht schaurige Faszination aus. Der sonderbare Reiz der Science-Fiction von gestern ist am Sonnabend auch vom Auftritt des Duos Green Sudmann bei Guten-Morgen-Eberswalde ausgegangen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557210/

Die Sopranistin Amy Green und der Komponist, Bastler und Multiinstrumentalist Rolf Sudmann kreieren mit ihren "Elektrokunstliedern" den Soundtrack für eine Zukunft, die einst möglich erschienen mag, dann aber doch nie Realität geworden ist. Diesen Eindruck erwecken vor allem die Instrumente, die Sudmann am Sonnabendvormittag bedient.

In seinem halb karierten, halb mattgrau glänzenden Anzug wirkt der bartstoppelige Nerd mit verwuscheltem Haar und Brille selbst schon ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Ein Eindruck, der sich noch verstärkt, wenn er wie ein Beschwörer der Klangwellen vor den drei Glaskugeln und einer Antenne des Theremins sitzt und seine Hände halbhoch in der Luft zittern lässt. Damit entlockt er dem Instrument mal ein Heulen, dann wieder ein Wimmern und Summen, ohne es auch nur zu berühren.

Dazu singt Amy Green Gedichte aus dem 19. und 20. Jahrhundert von Autoren wie Friedrich Nietzsche, Stanislaw Lem und Hans Erich Nossak. Mit weit geöffneten Augen, die Stirn in Falten gelegt, das dunkelblonde Haar zum Zopf gebunden, wechselt sie von Sprechpassagen zu opernhaftem Gesang in den höchsten Lagen, dann flüstert sie nur, rollt das "R" und lässt einen letzten Satz leise verhallen.

Dass Green in den USA geboren wurde, hören die knapp 100 Besucher im Paul-Wunderlich-Haus nur, wenn die Sängerin zwischen den Stücken mit leichtem Akzent eine Erläuterung zu Texten oder auch zu den Instrumenten abgibt. "Es ist gar nicht so einfach, an eins heranzukommen", sagt sie etwa über das sogenannte Mixtur-Trautonium, an dem Rolf Sudmann den Rest des Auftritts bestreitet. "Die rücken nicht mal mit den Bauplänen raus", erklärt Amy Green.

Also hat sich Sudmann auf Internetrecherche begeben und sein eigenes Trautonium konstruiert: einen messingfarbenen Kasten mit unendlich vielen Schaltern und Drehknöpfen sowie zwei langgezogenen Tasten, mit denen er es fiepen, spratzeln und zischen lässt. Ganz am Ende dieses Konzerts zwischen Irritation und Faszination blubbert aus dem Apparat sogar ein Rhythmus hervor, der wie ein vorsintflutlicher Elektrobeat klingt. Für Momente scheint da eine Zukunftsvision aus längst vergangener Zeit doch noch in unserer Gegenwart anzukommen.