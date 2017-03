Mehr Rot in der Sozialdemokratie

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die Mitgliederversammlung des SPD-Unterbezirks Uckermark wählte am Sonnabend in Schwedt ihren Vorstand neu. Inhaltlich bestimmte die bevorstehende Bundestagswahl die Diskussion. Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber beschwor die klassischen Werte sozialdemokratischer Politik.

60 stimmberechtigte Mitglieder nehmen an der Vollversammlung in Schwedt teil. © Stefan Csevi

Stefan Zierke ist mit großer Mehrheit erneut zum Vorsitzenden des SPD-Unterbezirks Uckermark gewählt worden. 58 von 60 stimmberechtigten Teilnehmern der Mitgliederversammlung gaben dem Bundestagsabgeordneten und Mitglied des Landesvorstandes ihr Vertrauen, die uckermärkische Sozialdemokratie durch das bewegte Wahlkampfjahr 2017 und das Folgejahr zu führen.

Der Parteivorstand wird alle zwei Jahre neu gewählt. Die Stellvertreterposten wurden neu besetzt. Olaf Theiß aus Angermünde, Monique Gendrich aus Schwedt und Wolfgang Seifried aus Templin traten nicht erneut zur Wahl an. Ihnen wurde für ihr Engagement im Vorstand gedankt. Zu neuen Stellvertretern wurden Thomas Bernstein, Frank Bornschein und Sebastian Tackenberg gewählt.

Stefan Zierke will sich der Verantwortung als Vorsitzender erneut stellen. "Ich musste in den vergangenen zwei Jahren lernen, dass ein Unterbezirk anders zu führen ist, als der Tourismusverein oder ein Sportverein. Die Uckermark ist durch ihre ländliche Struktur überaus spannend,weil jeder Ortsverein ganz andere Schwerpunkte und unterschiedliche Probleme hat", räumte Zierke ein, der bis zu seiner Wahl in den Bundestag viele Jahre lang Geschäftsführer der Tourismus Marketing Uckermark GmbH TMU war. Die Kreisstrukturreform war und bleibt eines der wichtigsten kritischen Themen der alten und neuen Wahlperiode. Da gebe es eine enge Zusammenarbeit mit der Kreistagsfraktion und dem Landrat.

Auch die Landtags- und Kommunalwahlen 2018 rücken schon in den Fokus der Uckermark-SPD. "Wir beobachten in der Uckermark den Trend zu parteilosen Bürgermeistern in Angermünde, Prenzlau, Lychen oder Boitzenburg. Ich bekenne mich aber ganz deutlich zur Parteiendemokratie. Wir brauchen starke Parteien, um etwas auf den Weg zu bringen und Werte zu vermitteln. Und wir müssen uns anstrengen, wieder neue Bürgermeister aus unseren Reihen heranwachsen zu lassen", betonte Stefan Zierke. Dabei müsse man auch in den eigenen Reihen des Unterbezirks offen für Kritik und Meinungsverschiedenheiten sein. "Ich möchte keine Parteisoldaten. Ich habe selbst auch Kritik an meinem Arbeitsstil von Mitgliedern erhalten. Das ist wichtig, um nicht stehen zu bleiben."

Die Mitgliederzahlen seien leicht steigend. 2016 zählte der Unterbezirk 257 Mitglieder, 2017 263. Fünf neuen Mitgliedern wurde auf der Mitgliederversammlung das Parteibuch überreicht, darunter ist auch ein ehemaliges Mitglied, das sich wieder zur SPD bekennt. Zierke nannte den leisen Aufschwung den "Martin-Schulz-Effekt". Der Kanzlerkandidat der SPD habe das politische Interesse vieler Bürger und den Wunsch nach verlässlicher sozialdemokratischer Politik neu geweckt. Zierke deute an, gern erneut für den Bundestag kandidieren zu wollen.

"Die SPD braucht mehr Rot in ihrer Politik, wie die Grünen mehr Grün brauchen und die CDU mehr Schwarz!" Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber fand deutliche Worte in der Mitgliederversammlung der uckermärkischen Sozialdemokraten und stimmte seine Parteigenossen schon auf den Bundestagswahlkampf ein, der auch die Diskussion im Unterbezirk Uckermark färbte. "Wir müssen uns wieder deutlicher von den anderen abheben und klare Kante im Sinne unserer sozialdemokratischen Agenda zeigen. Es muss uns um die gehen, die jeden morgen aufstehen, zur Arbeit gehen und für unseren Wohlstand und unsere Sicherheit sorgen, die Krankenschwester, der Polizist, der DHL-Fahrer, der Landwirt, der Beschäftigte in der Industrie", sagte Albrecht Gerber. Schwedt sei einer der wichtigsten Industriestandorte und er werde alles tun, um diesen Standort zu stärken und um jeden Arbeitsplatz kämpfen. "Jeder Industriearbeitsplatz sichert noch mal zwei bis drei Arbeitsplätze im Zuliefer- und Dienstleistungsbereich. Allein vom Tretbootverleih werden wir den Wohlstand nicht halten", so Gerber.

Daniel Steinmetz vom Ortsverein Gartz trafen diese Worte ins Herz, wie er in der Diskussion bekannte. Für den Polizisten ist auch innere Sicherheit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Voraussetzung für das Vertrauen der Menschen in den Staat und in die Politik, die die SPD deutlicher in den Fokus rücken sollte. Dazu gehöre die Wertschätzung der Polizei ebenso wie der Dialog mit den Bürgern auf Augenhöhe.