Wie Mutter das Surfen lernte

Mittlerweile muss Wladimir Kaminer einsehen, dass er ein Familienschriftsteller geworden ist. "Eigentlich war das gar nicht so geplant", sagt der Autor der "Russendisko". Er wollte über politische Dinge schreiben. Nun ist zu seinen Büchern über die Schwiegermutter und seine Kinder auch noch eins über die leibliche Mutter hinzugekommen. "Meine Mutter, ihre Katze und der Staubsauger" heißt der 256 Seiten dicke Erzählband, den Kaminer am Freitagabend im Haus Schwärzetal vorgestellt hat.

Wer meint, eine solche Lesung sei trocken und langweilig, der kennt den gebürtigen Russen wenig. Kaminer spricht im Stehen und spielt seine Texte förmlich - die Jahre auf der Moskauer Theaterschule scheinen sich doch bezahlt zu machen, auch wenn der 49-Jährige sagt, dass er dort nichts gelernt habe. Den Auftritt vor Publikum liebt er. "Das ist der größte Spaß überhaupt", erklärt er in einem Interview am Rande der Lesung. "Ich betrachte das Gespräch als gehobene Form der Literatur."

Wladimir Kaminer, ein junggebliebener Mann mit ausdrucksstarken Augen, schweift gerne ab, wenn er auf der Bühne steht. Er findet aber zielsicher wieder zurück zu den losen Endes seines Gedankengangs. Mit einem leichten Lächeln auf den Lippen liest der Autor, der seit 27 Jahren in Berlin lebt, nicht nur aus seinem aktuellen Buch, sondern erzählt auch von seiner russischen Heimat, von seinen Kindern und gibt einen Vorgeschmack auf sein nächstes Werk mit dem Titel - Kaminer senkt die Stimme: "Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß".

Bevor er jedoch ein Manuskript über eine gemeinsame Kreuzfahrt vorträgt, erkundigt er sich mit charmantem russischen Akzent beim Publikum: "Darf ich Ihnen darüber vorlesen?" Wenn die rund 210 Gäste mal wieder Szenenapplaus geben, quittiert Kaminer das mit Verbeugungen.

Zu applaudieren und zu lachen gibt es viel an diesem Abend. Zum Beispiel bei der Episode über seine Mutter im Schwimmbad. "Sie schwimmt sehr gerne, aber langsam", sagt er. Shanna Kaminer, mittlerweile stolze 85 Jahre alt, komme schon voran, allerdings nur, wenn eine Welle sie trage.

Der Geschichte zufolge haben Mutter und Sohn vor Kurzem eine gewaltige Welle erlebt: 20 Flüchtlinge seien gleichzeitig ins Becken gesprungen und hätten erst dann gemerkt, dass es für sie Nichtschwimmer viel zu tief ist. Aufregung, alles rennt durcheinander, Rettungsschwimmer springen ins Wasser - "und in ihrer Mitte surfte meine Mutter auf einer Welle, wie wir sie noch nie hatten", sagt Kaminer. Auf einer echten "Flüchtlingswelle".

Auf diese Weise findet das Politische doch Eingang in seine privaten Erzählungen. Aber hat seine Mutter, die im gleichen Haus in Prenzlauer Berg lebt, keine Probleme damit, dass der Sohn so intime Episoden aus ihrem Leben erzählt? "Meine Mutter hat das Buch als Erste gelesen und sich sehr gefreut", sagt er im Gespräch mit der MOZ. "Seit das Buch raus ist, versucht sie, ihm auch gerecht zu werden." Sprich: genauso weltoffen und interessiert zu sein, wie ihr Alter Ego in den 33 kurzen Geschichten.

Doch entsprechen die denn nicht der Wirklichkeit? Kaminer überlegt einen Moment, dann antwortet er: "Unsere Geschichte ist ein Schmorgericht. Sie kocht auf kleiner Flamme und vieles geht unter."