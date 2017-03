Nie ins Abseits gerannt

artikel-ansicht/dg/0/

Borgsdorf (OGA) Der olympische Gedanke "Dabei sein ist alles" wurde am Sonnabend in der Borgsdorfer Sporthalle tatsächlich gelebt. Acht Mannschaften aus verschiedenen brandenburgischen Behindertenwerkstätten trafen bei einem Fußballturnier aufeinander und machten deutlich, wie sehr Ehrgeiz, Teamgeist und Motivation zu einem erfolgreichen Spiel beitragen.

Davon hatten die Teilnehmer schließlich allesamt mehr als genug. In zwei Gruppen spielten die Mannschaften gegeneinander, bevor die besten vier Teams in einer finalen Runde den Sieger ermittelten. Einziger Unterschied zu einem regulären Fußballturnier: Die Partien wurde ohne Abseitsregel gespielt.

Der Wettkampf fand im Rahmen der Landesklasse des Behindertensportbundes statt. Einmal monatlich treffen die acht Mannschaften aufeinander, am Ende der Saison steigt der Tabellenführer in die Landesliga auf. Am Sonnabend waren die Nordbahn Lions Gastgeber für die unter anderem aus Oranienburg, Brandenburg an der Havel und Bad Freienwalde angereisten Teams. Die Spieler gaben alles, um gemeinsam das vielleicht entscheidende Tor herauszuspielen. Dass das Zusammenspiel so gut funktioniert, ist keineswegs selbstverständlich. "Es erfordert Geduld, eine gute Mannschaft zusammenzustellen, weil die Spieler meistens auf sehr unterschiedliche Art körperlich beeinträchtigt sind", so Michael Müller, Trainer der Nordbahn Lions.

Doch das Engagement der Spieler und Trainer zahlt sich aus. Für die Förderung der Koordinationsfähigkeit und die Fitness sei der Fußball unbezahlbar. Gleichzeitig stand auch ein Spruch, der den Besuchern gleich nach Eintritt in die Halle aufgefallen sein dürfte, im Vordergrund: "SportFaireint". Einerseits wurde auf Fairplay und Teamgeist sehr großen Wert gelegt, auch wenn es für die eigene Mannschaft gerade nicht gut läuft. Andererseits war dieses Turnier eine ausgezeichnete Gelegenheit, sowohl für die Spieler als auch für die Trainer und Betreuer aus den Werkstätten, über den Sport Kontakte zu knüpfen. Das Konzept ging auf: Auch in den Pausen flog der Ball durch die Halle, wenn besonders motivierte Kicker weiterspielen wollten. Und wer zu welcher Mannschaft gehörte, wurde dabei zur Nebensache. Jan Schülke, Mitarbeiter der Lebenshilfe Pritzwalk, war sehr positiv angetan von den Rahmenbedingungen für das Turnier. "Die Halle ist in einem tollen Zustand, alles ist gut vorbereitet worden", lautete sein Fazit. Es sei schön anzusehen, dass die Organisation so professionell ablief.

Das Landesklassen-Turnier am Sonnabend wann die Caritas-Mannschaft aus Oranienburg. Die "Lions" der Schönfließer Werkstatt für behinderte Menschen erreichten deinen achtbaren fünften Platz.