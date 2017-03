artikel-ansicht/dg/0/

"Wir wollen Euch zeigen, dass wir bei den Proben, zu denen wir uns immer mittwochs treffen, nicht nur zusammensitzen und schnattern und trinken, sonderen wirklich üben", bat Karl Kanig als Chef des Vorstands die Mitglieder des Chores zur Eröffnung des Balls auf die Tanzfläche. Das aufmerksame Publikum waren die (Ehe-)Partner, die zu den Proben auf ihre besseren Hälften verzichten müssen und zudem als treue Fangemeinde zu den Auftritten mitreisen. Eröffnet wurde das kleine Programm mit dem Lied der Begegnungen "Hallo, hallo, wie geht's?" Lustig anzuhören, weil die Gespräche doch so menschlich-banal sind, wenn sich zwei per Zufall irgendwo begegnen. Weiter ging's mit dem Spinnlied und der Tochter, die zwar neue Schuh', Strümpf' und Kleider haben will, doch erst bereit ist, selbst Hand anzulegen, wenn's um den Mann geht. Ein wahrer Ohrenschmaus dann auch Nenas Leuchtturm, für den die Künstlerin bestimmt auch selbst applaudiert hätte. Wahrlich, dass dem "coolen Haufen" der Gesang Freude bereit und sie diese gern an ihr Publikum weitergeben, war dem Auftritt anzumerken.

Gut 40 Mitglieder gehören dem gemischten Chor an, etwa 30 bis 35 kommen regelmäßig zu den Proben. Die Ursprünge reichen zurück bis ins Jahr 1867, als sich der Zehdenicker Männerchor gründete. Die Frauen zogen mit einem Chor erst sehr viel später nach - 1951. Dafür blieben die Frauen in der Wendezeit standhaft und den Notenblättern erhalten. Denn beim Männerchor sank die Zahl der Mitstreiter kontinuierlich, bis schließlich Anfang der 1990-er Jahre der Männerchor sein letztes Konzert gab. Da eine Wiederbelebung oder Neugründung misslang, öffneten sich der Frauenchor Ende der 90-er Jahre auch für die Männer und ihre Stimmen - der "Gemischte Chor der Havelstadt Zehdenick" war geboren. Am Sonnabend sangen mit Karl Kanig und Ralf Trülzschler zwei Männer gegen 16 Frauenstimmen und Chorleiterin Petra Schläwicke an. Doch die Männerstimmen waren herauszuhören.

Zum Repertoire des Chores gehört das klassische deutsche Volkslied, doch ebenso Gospelgesang sowie Interpretationen von Schlagern und Rockmusik. "Wir müssen uns der neuen Zeit stellen, das erwarten die Leute, wenn sie zu den Konzerten kommen", so Kanig.

Ein Höhepunkt im Sängerschaffen des Chores ist das bereits zur Tradition gewordene Mai-Ansingen am 30. April um 19.30 Uhr auf dem Zehdenicker Marktplatz. "Vergangenes Jahr kamen zwischen 250 und 300 Zuhörer. Darauf hoffen wird natürlich auch in diesem Jahr wieder", so der Vorstands-Chef. Als weitere Höhepunkte stehen Auftritte in Kurtschlag, Grüneberg, Gransee und Liebenberg auf dem Programm. Eine den Sängerinnen und Sängern lieb gewordene Tradition sind die Auftritte zur Adventszeit, unter anderem auch in den Pflegeheimen der Stadt Zehdenick.

Am Sonnabend allerdings stand nach dem kleinen Auftritt das gemütliche Beisammensein an erster Stelle - und nur so viel sei noch verraten: "Cool wie wir sind, haben wir auch ein paar Sketche vorbereitet", so die Gesangsleiterin.