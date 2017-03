Hennigsdorfer Solidarität mit Görlitzer Bombardier-Mitarbeitern

artikel-ansicht/dg/0/

Görlitz/Hennigsdorf (OGA) Der Protest gegen den drohenden Verlust von Jobs beim Zughersteller Bombardier hält an. Mehrere tausend Einwohner und Mitarbeiter haben am Sonnabend für den Erhalt des Werks in Görlitz demonstriert. Sie folgten einem Aufruf der IG Metall.

An der Demonstration vom Werk bis in die Stadtmitte beteiligte sich auch 15 Betriebsräte und Mitarbeiter von Bombardier Hennigsdorf. "Solche Veranstaltungen machen uns Mut", sagte Heiko Engelmann vom Hennigsdorfer Betriebsrat am Sonntag. Kritik äußerte er an der Bundespolitik, von der er mehr Einmischung erwartet. Bei den Verhandlungen über den Opel-Vekauf habe man doch gesehen, dass dies sehr wohl möglich sei, so Engelmann. Er wünsche sich deutlich mehr Unterstützung für eine "spezifisch ostdeutsche Industrie".

Auch zahlreiche Politiker nahmen am Protestzug teil. Bereits zuvor hatte Bernd Lange (CDU), Landrat des Landkreises Görlitz, Bundes - und Landespolitik als auch Bombardier aufgefordert, alles für den Erhalt eines der größten Arbeitgebers der Region zu unternehmen. Rückhalt gab es auch vom Landesparteitag der Grünen in Dresden. "Die Kompetenz für den Bau von Schienenfahrzeugen muss in der Oberlausitz und in Deutschland, dem größten Absatzmarkt von Bombardier Transportation, erhalten bleiben", hieß es. Nach der Demonstration von Görlitz plant die IG Metall bereits die nächste Aktion. Am 30. März wollen sich Mitarbeiter aller deutschen Bombardier-Standorte vor der Berliner Konzernzentrale treffen.

Das Management des kanadischen Konzers Bombardier Transportation plant eine Umstrukturierung seiner Zugsparte. Betroffen ist auch Hennigsdorf. Wie viele der bundesweit 8 500 Arbeitsplätze dadurch wo wegfallen, ist noch unklar.