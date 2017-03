Rettungsschwimmkurs ab März

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die DRK-Wasserwacht Brandenburg führt einen Rettungsschwimmkurs zum Erwerb des Deutschen Rettungs-Schwimmabzeichen Bronze (für Schwimmer ab 12 Jahren) und Silber (ab dem 15. Lebensjahr) durch. Der Theorieunterricht findet am Samstag, 11. März, und Sonntag, 12. März, jeweils von 8 bis 16 Uhr beim DRK-Kreisverband, Grünen Aue 6, statt. Während des theoretischen Unterrichts werden u.a. Kenntnisse über Bade-, Boots- und Eisunfälle und Gefahren am und im Wasser vermittelt. Die Praxisausbildung beginnt am Donnerstag, 16. März, und dauert bis 18. Juni - jeweils donnerstags von 19.40 bis 21.30 Uhr im Marienbad.Der praktische Teil umfasst die Rettung Verunglückter sowie das Üben einer Vielzahl von Befreiungs-, Rettungs- und Transportgriffen. Voraussetzung: gute schwimmerische Grundlagen.

Der Rettungsschwimmkurs inklusive Merkblättern und Taschenbuch kostet 30 Euro pro Teilnehmer, inklusive Erste-Hilfe Kurs 60 Euro.

Schriftliche Anmeldungen per Fax an 03381/630623 oder per E-Mail an wasserwacht@drk-brandenburg-havel.de.

Brandenburg. An jedem Dienstag um 19.30 Uhr treffen sich die Sängerinnen und Sänger der Brandenburger Stadtkantorei zu ihrer Probe im Gemeindehaus von St. Katharinen am Katharinenkirchplatz 2.

Der Chor hat gerade begonnen, das neue Konzertprogramm zu erarbeiten -eine gute Gelegenheit für Neueinsteiger. Auf dem Programm stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Marc-Antoine Charpentier und Johann Sebastian Bach. Die Aufführung dieser Werke findet am 1.1.2017 statt. Auskünfte erteilt gern Kantor Fred Litwinski (03381-221714 oder fredlitwinski@yahoo.de)