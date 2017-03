Reisebericht aus Tschernobyl

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Interessierte sind am kommenden Donnerstag, 9. März, zu einem Reisebericht der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (DIE LINKE) eingeladen. Die Veranstaltung findet im Seminarhaus des Slawendorfs in der Neuendorfer Straße 89 statt und beginnt um 18 Uhr. Der Reisebericht trägt den Titel "Zerstörtes Leben - verlorene Welt" und führt die Besucher in die Sperrzone von Tschernobyl. Verlorene Orte, "lost places", versprechen spannende Motive.