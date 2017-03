Freunde am Atlantik gefunden

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke/Plobannalec-Lesconil (OGA) Wer nonstop mit dem Auto in die künftige Partnergemeinde von Glienicke fahren will, muss mehr als 15 Stunden Zeit einplanen. Denn der französische Ort Plobannalec-Lesconil in der Bretange am Atlantik ist gut 1 650 Kilometer von Glienicke entfernt. Doch die große Distanz ist für beide Seiten kein Hindernis, seit Jahren schon freundschaftliche Kontakte zu pflegen. Unter der Federführung der Vereine "Amis de France" aus Glienicke und "Club de jumelage" aus Plobannalec-Lesconil kamen sich die Menschen in beiden Orten näher, sodass einer offiziellen Partnerschaft nichts mehr im Wege stand. In der jüngsten Gemeindevertretertagung haben die Glienicker sich einstimmig dafür ausgesprochen. "Die Partnerschaft versteht sich als Baustein der deutsch-französischen Freundschaft, die vor allem von den vielfältigen Kontakten der Bürgerinnen und Bürger getragen wird", heißt es in der Beschlussvorlage.