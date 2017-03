Französische PSA-Gruppe kauft Opel

artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Der französische Autokonzern PSA hat sich mit General Motors auf die Übernahme von Opel verständigt. Der Kaufpreis für die GM-Europasparte mit den Marken Opel und Vauxhall liegt bei 1,3 Milliarden Euro. Ds teilten die Unternehmen am Morgen mit. PSA mit seinen bisherigen Marken Peugeot, Citroën und DS will damit zur Nummer Zwei in Europa hinter Volkswagen aufsteigen. Die rund 19 000 deutschen Opel-Beschäftigten sind noch bis Ende 2018 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt.