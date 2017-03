OHC ganz stark trotz Niederlage

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Fans in der vollbesetzten MBS Arena feierten am Samstagabend ihr Team so frenetisch wie lange nicht mehr. Die Spieler bedankten sich mit Klatschen und Verbeugungen beim Publikum, klopften sich immer wieder auf die Schultern. Und der einheimische Trainer nahm jeden seiner Akteure in den Arm oder streichelte über den Kopf.